Clarissa Molina con un top presume su cuerpo en los ensayos de los Latin AMAs junto a Natti Natasha

La conductora de televisión Clarissa Molina el pasado martes compartió un video donde sale compartiendo con Galilea Montijo, Natti Natasha y Julián Gil durante los ensayos de los Latin American Awards 2023 que realizarán el próximo jueves 20 de abril.

A su vez, la dominicana lució muy bien con el vestuario que decidió ponerse para demostrar su profesionalismo junto a otras estrellas del mundo del entretenimiento. Molina usó un top peludo blanco que estuvo acompañado por un jean, una chaqueta del mismo material y unos lentes de sol.

Montijo, Gil, la intérprete del género urbano y la tercera finalista de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015 se muestran bastante alegres y con libretos en sus manos ensayando lo que tienen preparado para la audiencia que espera ver un show increíble a las 7P/6C.

“@latinamas Day 1 of rehearsals!✨Día 1 de ensayos! Que alegría trabajar con gente con tan linda energía! 🫶🏼”, fueron las palabras que acompañaron la publicación compartida en Instagram.

A través de Instagram, los seguidores aprovecharon para escribir lo emocionados que se sienten, así como dijeron que no se perderán los premios. A su vez, varios expresaron su emoción al saber que la cantante Natti Natasha también será parte de los conductores de este espacio, y muchos dominicanos se pronunciaron a favor de ellas que dejarán el nombre del país en alto.

“Voy a mis Domi, Clarissa Molina y Natti Natasha a romper como siempre”, “Las domis”, “Éxito mi Clari, te seguiré por la TV”, “Eso estará on fire”, “Woow, Natti es un pedacito de gente, qué bajita es”, “Pero qué domis tan bellas”, “Qué linda mi Clari pero ya no rebajes más por favor”, “Belleza natural, Dios la cuide por siempre”, “Espectacular, no me lo pierdo”, “Natti qué hace ahí? Ella no es conductora, es cantante”, “Muchas felicidades belleza y muchos éxitos”, “Demasiado bella”, “Bellísima y divina como siempre”, “Tan linda”, “Dios te siga bendiciendo”, “Galilea se tiño el cabello?”, “Alguien que me saque de la duda del cambio de look de Gali”, “Hermosas todas, bendiciones”, “Guapísima, Dios la bendiga grandemente a nuestra hermosa reina”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

