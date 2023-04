Drake y The Weeknd se convierten en tendencia con “Heart on my Sleeve”, tema creado por la inteligencia artificial

Drake y The Weeknd se convirtieron en tendencia en las redes sociales por el tema “Heart on my Sleeve”, que se hizo viral en la plataforma TikTok.

Sin embargo, ninguno de los cantantes tuvo algo que ver con la canción que también tomó fuerza en las listas de popularidad de Spotify. El responsable del dueto que sorprendió a seguidores de ambos artistas fue la inteligencia artificial.

El track fue subido por el usuario @ghostwriter977, que afirma haber utilizado inteligencia artificial para generar las voces de ambos.

“Fui un escritor fantasma durante años y me pagaron casi nada sólo para que las grandes discográficas se beneficiaran”, escribió Ghostwriter977 en los comentarios del video. “El futuro está aquí”.

“Heart on my Sleeve” acumuló más de 11 millones de visitas en varios videos en tan solo unos días y fue reproducida en Spotify cientos de miles de veces.

De acuerdo con CNN, el origen exacto de la canción sigue sin estar claro, e incluso hay gente que apunta a que se trata de un truco publicitario.

La acogida de la canción ha aumentado la ansiedad de la industria musical, que ve como una posible amenaza la aparición de una nueva generación de herramientas de inteligencia artificial cada vez más potentes.

Universal Music Group, compañía discográfica que representa a Drake, The Weeknd y otros, envió en abril cartas urgentes a servicios de streaming, entre ellas Spotify y Apple Music, pidiéndoles que impidieran a las plataformas de inteligencia artificial entrenarse en las melodías y letras de sus canciones.

“El entrenamiento de IA generativa utilizando la música de nuestros artistas, que representa tanto un incumplimiento de nuestros acuerdos como una violación de la ley de derechos de autor, así como la disponibilidad de contenidos infractores creados con IA generativa en los proveedores de servicios digitales, plantea la pregunta de qué lado de la historia quieren estar todas las partes interesadas en el ecosistema musical: del lado de los artistas, los fans y la expresión creativa humana, o del lado de las falsificaciones profundas, el fraude y la negación a los artistas de su debida compensación”, compartió la compañía en un comunicado esta semana a CNN.

La empresa dijo que las plataformas tienen “Una responsabilidad legal y ética fundamental para evitar el uso de sus servicios de manera que perjudique a los artistas”.

Roberto Nickson, quien está construyendo una plataforma de IA para ayudar a impulsar la productividad y el flujo de trabajo, publicó en Twitter un clip en el que mostraba lo fácil que es grabar una estrofa y entrenar a un modelo de IA para que sustituya su voz. Utilizó como ejemplo a Kanye West.

“Los resultados te dejarán boquiabierto. Vas a estar escuchando canciones de tu artista favorito que son completamente indistinguibles y no vas a saber si son ellos o no”.