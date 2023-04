Gervonta Davis afirma que humillará a Ryan García frente a su familia y este responde asegurando que le romperá la mandíbula [Video]

A dos días para que se celebre el combate entre Gervonta Davis y Ryan García, ambos boxeadores se vieron las caras en la última rueda de prensa previa a la gran noche y entre otras se prometieron terminar el evento en menos de 12 rounds y hacerse el mayor daño posible al punto de humillar a su oponente.

En los últimos días, los dos prometieron noquear a su rival, pero este jueves fueron más precisos y en el caso de Davis, aseguró que le partirá la mandíbula a García. “Te toco la mandíbula, te digo, te vas a dormir. Te lo prometo. Probablemente te la romperé, de hecho”, dijo.

En ese sentido, le recomendó a su compatriota que vaya solo al combate puesto que le hará tanto daño que no querrá que su familia lo vea. “Ni siquiera traigas a tu madre o a tu hija (…) No los traigas. Te lo estoy advirtiendo”, puntualizó.

Por su parte, García, de raíces mexicanas, no se quedó atrás y prometió exactamente lo mismo, dar un golpe a la mandíbula que lo mandará a dormir. “Sólo necesito conectar un golpe, sólo uno. Este, el gancho izquierdo. Créeme. Cuando te toque te vas a dormir. Siento que voy a romperte la mandíbula con un gancho. Acabo de verte en el suelo con la mandíbula rota”, precisó.

Asimismo, el ‘King’ se tomó el tiempo para recriminarle a Davis el hecho de haber puesto varios obstáculos para que esta pelea no se realizara. “Buscaste hacer de todo para evitar esta pelea y no lo lograste. Peso pactado, pusiste cláusula de rehidratación y no pudiste”, reclamó.

Tras la conferencia, ambos boxeadores realizaron el clásico ‘cara a cara’ en el que se dijeron unas cuantas cosas más pero los réferis se ocuparon de mantenerlos a una distancia prudente para evitar que ambos pudiera tocarse. War of words before @Gervontaa & @RyanGarcia do battle on Saturday night. #DavisGarcia: https://t.co/HONDZDXW5g pic.twitter.com/nZbV88eez9— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) April 20, 2023

Al combate que se llevará a cabo este sábado 22 de abril en el T-Mobile Arena, Gervonta ‘Tank’ Davis llega invicto con marca de 28-0 (26 nocauts) mientras que Ryan ‘King’ García también se encuentra invicto exhibiendo un récord de 23-0 (19 por la vía rápida).

