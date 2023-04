Madre de Achraf Hakimi arremete contra Hiba Abouk luego de pedirle el divorcio al jugador y pedirle la mitad de sus bienes

La actual polémica por la solicitud de divorcio que le presentó la modelo Hiba Abouk al futbolista marroquí del París Saint Germain (PSG), Achraf Hakimi, no deja de tomar fuerza y ahora ha sido la propia madre del jugador quien decidió lanzar un potente mensaje contra su yerna.

Recordemos que la actriz española solicitó la mitad de los bienes del jugador luego que este fuera acusado ante la justicia francesa de presuntamente haber agredido de manera sexual a una mujer; el hecho causó mucha indignación para Abouk, quien inmediatamente le pidió el divorcio.

Lo que no sabía es que todos los bienes que posee Hakimi se encontraban a nombre de su madre, por lo que no tenía derecho a recibir el mínimo dólar por su petición de separación.

Durante unas declaraciones realizadas para el medio Morocco World News, Saida Mouh (madre de Hakimi), habló sobre la decisión de su hijo para poner todas las pertenencias que posee a su nombre y así no perderlos en un posible divorcio.

“Si ha tomado alguna decisión para protegerse a sí mismo, no estoy al tanto de ello. ¿Cuál es el problema si la noticia es cierta? Si mi hijo no hace esto, no podrá deshacerse de esa mujer“, expresó Mouh al medio.

Esta es la primera vez en la que la madre de Hakimi habla al respecto sobre la situación que atraviesa la pareja. Sin embargo, demostró que está en total desacuerdo ante cualquier medida que tomen en contra de su descendencia.

“Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia”, dijo la española al hacer oficial su petición de divorcio.

Sigue leyendo:

–Esposa de Achraf Hakimi manda potente mensaje tras descubrir que no puede quedarse con ninguno de sus bienes

–Esposa de Achraf Hakimi le pidió el divorcio y la mitad de sus bienes tras ser acusado de agresión sexual

–Jesús Angulo asegura que Tigres de la UANL está listo para la Concachampions: “Vamos a luchar por los dos torneos”