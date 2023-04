Ana Patricia Gámez, de ‘Enamorándonos USA’, dejó a más de uno atónito con su cambio de look

La mexicana Ana Patricia Gámez el pasado jueves dejó a muchos atónitos tras lucir una apariencia completamente distinta a la que todos están acostumbrados a ver en el programa ‘Enamorándonos USA‘ en la semana. Por ello, no ha perdido la oportunidad de presumirlo a través de su cuenta en Instagram.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) se puso un vestido negro con hombreras y una gran abertura en su pierna izquierda, un collar le terminó dando un toque delicado a su atuendo, pero sin duda fue su cabello el que atrapó las miradas tras mostrarse con rulos en toda su melena.

La presentadora de televisión Ana Patricia Gámez se robó las miradas al pasar por la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2023. / Foto: Mezcalent.

A su vez, la publicación en la red social de la camarita estuvo acompañado del siguiente mensaje: “Big hair don’t care 🥰😍😘”, mientras que los usuarios de la plataforma se pronunciaron por las imágenes que ella compartió. Además, varios la llegaron a comparar con la cantante Amanda Miguel, quien tiene un estilo similar en su cabello.

Sin embargo, las opiniones se tornaron bastante divididas, y es que no todos estuvieron de acuerdo con este cambio, otros prefieren verla con su cabello liso.

“Hermosa en cualquier look”, “Bella”, “Hermosa! Con ese corazón en cualquier alfombra vas a brillar”, “Hermosa, me encantó tu cabello tu vestido, te veías espectacular”, “Saludos mi Amanda Miguel”, “Muy hermosa mi Ana”, “Ese es tu cabello natural?”, “Te pareces a Amanda Miguel”, “Preciosa, ese peinado es brutal”, “Mi mamá amó tu cabello”, “Él me mintió, Amanda Miguel de los 80’s divina, me encantó”, “Qué te pasó?”, “Te ves regia, la mejor pienso yo”, “Qué bonito tu pelo”, “Pero qué bella, me encanta”, “Hermosa, pero me gusta más con su cabello lacio”, “Guapísima”, “Lo bueno es que te lavas el cabello y te queda lacio de nuevo”, “Muy hermosa Anita, tu peinado luce espectacular”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

