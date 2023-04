Mujeres destacadas 2023: Alejandra Chaparro

Cuando Alejandra Chaparro se mudó de Colombia a Estados Unidos, su familia pensó que se había vuelto loca. Incluso, uno de sus hermanos vino a este país para ver qué hacía y cómo vivía ella.

Chaparro, quien en ese entonces se había liberado de un matrimonio que no funcionó, llegó a Miami con su mejor talento como carta de presentación: la capacidad de escribir historias. En Bogotá, donde vivía, ya había trabajado en medios tan relevantes como El Tiempo.

Su primer trabajo en Miami fue en la Agencia Francesa de Prensa, y el primer caso que cubrió tenía que ver con un grupo de hombres acusados de espiar para el gobierno cubano. Chaparro tenía que cubrir todo el proceso, solo que había un problema: ella no hablaba inglés. No obstante, no le dijo sobre este “pequeño” detalle a su editor, y en cambio se presentó en los tribunales tal y como se lo indicaron.

Esta anécdota, de la que salió bien librada, refleja la actitud de Chaparro ante la vida: luchar y nunca darse por vencida.

Después de esta experiencia en los juzgados, Chaparro comenzó a trabajar en cuanto medio de comunicación le fue posible. Una vez consolidada su carrera como periodista, decidió mudarse a Nueva York, la ciudad de sus sueños.

Luego de una mala experiencia en un sitio web de deportes, Chaparro pensó que era momento de crear su propia compañía; entonces nació 17 Entertainment, una organización que se enfoca en ofrecer servicios de relaciones públicas, organización de eventos y creación de contenidos para empresas.

“Sabía que tenía que perfeccionar mi inglés, aprender cómo funcionan los negocios”, dijo Chaparro. “Y sabía que me iba a costar mucho dinero y trabajo el aprendizaje”.

Actualmente, parte de su labor como publicista consiste en ofrecer asesorías y dar charlas y conferencias en instituciones públicas y privadas. Una de sus misiones es ayudar a empresarios, principalmente mujeres, a consolidar sus negocios.

Su enfoque está en ser un puente entre sus clientes y los medios de comunicación y proveer servicios que hagan una diferencia.

“Lo que yo hago es ayudar a generar conciencia y conocimiento para empoderar a la comunidad latina”, dijo.