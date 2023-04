Mujeres Destacadas 2023: Judelka Espinal

Cuando Judelka Espinal entró a la escuela, no hablar inglés le costó que sus maestros la calificaran de tonta.

“Crecí escuchando eso”, dijo. “Cuando en realidad ellos no sabían cómo enseñar a una niña que solo hablaba español”.

Espinal nació en El Bronx y era hija de padres que emigraron de República Dominicana. Fue hasta que llegó a la preparatoria cuando su vida cambió. Una maestra la tomó bajo su tutela y comenzó a darle consejos. Para entonces, Espinal ya se había convertido en madre.

Cuando llegó el momento de decidir qué carrera estudiar, lo primero que pensó fue trabajo social, pero su esposo le recomendó que mejor estudiara para maestra. Entre risas, Espinal contó que su pareja le dijo que la conocía, y que sabía que si estudiaba trabajo social terminaría adoptando a todos los niños.

Fue una opción acertada, ahora reconoce. Es feliz como maestra de inglés de la preparatoria Nyack, en Upper Nyack. Y no solo terminó su carrera como docente, sino que también puede presumir en su currículum de tres maestrías, todas relacionadas con la docencia.

A pesar de todos sus estudios, Espinal dice que lo que le dijeron sus maestros cuando era pequeña la persiguió por muchos años.

“Es difícil, aunque yo sé que no es así”, dijo. “Y por estar con los hijos no hice un doctorado, pero no lo descarto”.

Todo esto lo logró a pesar de que también creció al lado a un padre abusivo y alcohólico. Pero en la lectura encontró un refugio y fortaleza. Espinal comenzó a leer desde muy joven libros de psicología; luego, a los 40 años conoció a una coach que la ayudó a entender que lo que le pasó cuando era pequeña en la escuela no definía quién era ella.

“Me ayudó a entender y a darme cuenta de que eso era mentira”, dijo.

Espinal es una maestra que vive enamorada de su profesión. Adora a sus estudiantes, a los que describe como “bien chulos”, y con los que suele establecer una relación de respeto.

Además de sus labores como docente, está a cargo de varios clubes, de un programa de alfabetización bilingüe y es consejera.

En cuanto a su plan de estudiar un doctorado, solo será cuestión de tiempo porque dice que si no aprende “siento que no estoy creciendo”.