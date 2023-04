Mujeres Destacadas 2023: Lucila Villaquirán

Cuando alguien piense que no puede ir a la universidad porque vive en condiciones difíciles, hable con Lucila Villaquirán, una ejemplo vivo de que querer es poder.

Ella no pudo continuar estudiando después de que terminó la secundaria. En cambio, tuvo que trabajar para poder pagar el pequeño cuarto donde vivía. Estaba a cargo de una lavandería en el Bronx, en el área de Parkchester.

“Pero sabía que para progresar tenía que estudiar”, dijo Villaquirán. “[Así que] me inscribí en una escuela vocacional en un curso que duró 18 meses”.

Esa fue la primera pequeña pero gran puerta que se abrió hacia un futuro que ni ella imaginaba. Ese curso de secretaria y administración le permitió dejar su trabajo en la lavandería y conseguir uno mejor en una oficina.

“La escuela vocacional fue muy importante para mí porque me dio la oportunidad de cambiar mi trabajo”, dijo.

Sin embargo, Villaquirán, quien se crió en el Bronx, en el área de Hunts Point, sabía que ese puesto era temporal porque su meta era ir a la universidad. Al cabo de un tiempo se inscribió en el colegio comunitario Borough of Manhattan, donde obtuvo su certificado de contabilidad. Este era un paso más hacia la meta de su vida.

Después se inscribió en el Baruch College de Nueva York, de donde se graduó de jefa de operaciones. Pero Villaquirán no paró ahí. Decidió estudiar una maestría y logró obtener su título de desarrollo humano del Teachers College de la Universidad de Columbia, la primera y más grande escuela de educación de Estados Unidos.

Desde hace diez años, Villaquirán, cuyos padres inmigraron de Ecuador, se desempeña como Directora de la Oficina de Ayuda Financiera del Monroe College, en El Bronx. En ese puesto, y porque conoce de primera mano los grandes obstáculos que enfrentan muchos estudiantes latinos para ir a la universidad, se dedica a guiar tanto a alumnos como a sus padres por el engorroso proceso de solicitar ayuda financiera o préstamos gubernamentales.

“Sé que para muchos no es fácil, especialmente cuando uno tiene tantos obstáculos”, dijo. “Ahora que me dedico a educar sobre la ayuda financiera para estudiar en la universidad, quiero compartir el conocimiento que he obtenido con los que no saben los pasos para obtener esta ayuda”.