Mujeres Destacadas 2023: Nallely de Jesús

Cuando Nallely de Jesús se graduó de la carrera de contaduría, dudó querer seguir trabajando en el negocio de la familia. Ya había estado ahí varios años y quería explorar otros espacios.

“Pero mi papá me hizo una oferta, me dio un reto”, dijo De Jesús. “Me ofreció trabajar en un supermercado y me dijo que lo levantara”.

Se trataba de una de las sucursales más pequeñas de los nueve supermercados que integran la corporación PWP Equities, de la que De Jesús es vicepresidenta.

“Pude involucrarme en todos los departamentos y tuve la posibilidad de abarcar más y me encantó”, dijo. “Ahora tenemos la responsabilidad de proteger el negocio de la familia”.

El padre de De Jesús compró su primer supermercado a mediados de los noventa. Había inmigrado de República Dominicana y era una persona que solía trabajar entre 80 y 90 horas a la semana.

De Jesús y sus tres hermanos fueron testigos de este esfuerzo porque ellos solían pasar sus tardes en la bodega de la primera sucursal que tuvo su papá; ahí les encantaba construir casas con las cajas de cartón vacías.

“Mi padre es mi inspiración”, dijo. “Llegó de República Dominicana en los ochenta con absolutamente nada; es un ejemplo de que el sueño americano sí existe”.

La cadena de supermercados tiene más de 400 empleados. Algunas de las funciones de De Jesús tienen que ver con la supervisión de operaciones, el funcionamiento de prácticas contables y la optimización del flujo de trabajo.

A sus 33 años, De Jesús ha sido miembro de la directiva de la Asociación Nacional de Supermercados, donde, dice, ha aprendido mucho de sus compañeros en términos de cómo proteger la industria.

Ahora su meta es continuar con el legado de su padre y cambiar la cara de esta empresa, puesto que, a pesar de que está dominada por hombres, cada vez hay más mujeres que, como ella, buscan reconocimiento y visibilidad.

“Hay muchas mujeres que operan sus mercados”, dijo. “Me gustaría servirles de inspiración atrayéndolas para que sigan creciendo profesionalmente en la industria”.