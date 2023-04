Mujeres Destacadas 2023: Vilda Vera

Vilda Vera se ríe a carcajadas cuando responde a la pregunta de por qué decidió estudiar la carrera de leyes.

“Yo dije, ‘a mí nadie me va a coger de zángana'”, dijo. “Nadie se va a aprovechar de mí”.

Lo cierto es que Vera eligió esta profesión por dos razones: por influencia de su madre, una mujer muy generosa que se dedicó a enseñar a niños de primaria en vecindarios necesitados en su natal Puerto Rico, y porque le molestaba que se abusara a los inmigrantes por el hecho de no hablar inglés.

“Siempre me interesaron las distintas culturas, la inmigración y las personas de distintas partes del mundo”, dijo. “Y ver cómo a veces, a pesar de ser increíblemente inteligentes y talentosas, las personas, nada más por no hablar el idioma, se aprovechaban de ellas; eso me molestaba mucho”.

Vera nació y creció en Puerto Rico. Fue una de nueve hermanos. Llegó adulta a Estados Unidos y estudió la preparatoria en la Universidad de Boston. Luego quiso seguir con la carrera de leyes en la misma universidad pero era excesivamente caro, así que regresó a Puerto Rico para estudiar allá. Se graduó de la carrera de leyes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

Vera pensaba ejercer en su país natal, pero decidió regresar a Estados Unidos porque pensó que acá tendría mejores oportunidades. Y así fue, aunque no resultó tan fácil. Cuando llegó envió 103 currículums; solo consiguió tres entrevistas y dos ofertas de trabajo. Terminó trabajando para una firma privada.

El gran salto llegó dos años después, cuando comenzó a laborar para la Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Nueva York. Desde entonces ha pasado por una serie de puestos en oficinas de gobierno hasta llegar hasta donde está hoy: Comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York.

Desde esa tribuna, Vera y su personal procuran que se cumplan las leyes, ya sea por querellas que algún ciudadano radicó o por alguna investigación propiciada por el propio departamento.

Y su labor no termina cuando culmina su jornada. Vera pide a sus compañeros de trabajo que den a conocer todo lo que saben de la oficina de protección.

“A veces estamos agotados, pero se nos olvida que hay personas que pueden recibir nuestro consejo”, dijo.