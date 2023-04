Alex Rodríguez lanzará su propio documental al estilo de The Last Dance de Michael Jordan o The Captain de Derek Jeter

El exbeisbolista de New York Yankees, Alex Rodríguez, pretende lanzar un documental sobre su carrera deportiva en el béisbol con el que buscará seguir el camino que han impuesto los últimos años Michael Jordan con The Last Dance o The Captain con Derek Jeter.

Según información del New York Post, Rodríguez espera que el documental llegue a diversas plataformas de streaming y espera con él mostrar la otra parte de su vida personal y deportiva.

El periodista que dio a conocer la información, Andrew Marchand, asegura que aunque la información es un hecho la producción no tiene fecha de arranque, por lo que conocer una fecha de grabación aún es incierto.

Además, también se conoció por la fuente que el responsable del audiovisual sería el documentalista deportivo Gotham Chopra.

El director fue el responsable de “Man in the Arena”, el documental de Tom Brady que estrenó recientemente bajo la productora llamada Chopra’s Religion of Sports, fundada por el propio exjugador de la NFL.

Se espera que el material pueda tocar puntos polémicos en la carrera de Alex Rodríguez, como su inclusión en el Reporte Mitchell, que lo vinculó en el uso de sustancias prohibidas en Grandes Ligas y que lo alejó de la selección al Salón de la Fama del Béisbol.

