Tucker Carlson fuera del canal Fox News

La cadena Fox News confirmó que llegó a un acuerdo con Tucker Carlson para dejar el canal y, a partir de este lunes, habrá un nuevo programa sin un titular fijo por el momento.

El último programa de Carlson fue el viernes pasado en horario estelar, donde logró raitings de hasta tres millones de espectadores, más que ningún otro programa de noticias en televisión por cable.

“FOX News Media y Tucker Carlson acordaron separarse… El último programa del Sr. Carlson fue el viernes 21 de abril”, dijo la empresa en un comunicado.

La televisora anunció la noticia a pocos días de que acordara pagar casi $787.5 millones de dólares a Dominion Voting Systems, a fin de evitar un juicio por difamación por el proceso electoral en 2020.

Carlson no había dado señales de separación, pues incluso el viernes se despidió adelantando que volvería el lunes.

No hay un motivo claro sobre la salida de Carlson de Fox News, donde durante varios años apoyó las posturas del expresidente Donald Trump.

En su programa “Tucker Carlson Tonight”, el presentador regularmente hablaba de asuntos migratorios, pero en forma negativa, principalmente sobre indocumentados.

En 2018 desató críticas e incluso perdió anunciantes tras señalar que la “cadena interminable de caravanas de migrantes” hace que Estados Unidos esté “más sucio” y más “pobre”.

Carlson acusó a los líderes demócratas que “exigen que se callen y acepten” a los inmigrantes.

En 2021 volvió a defender su postura.

“Los países avanzados y civilizados son ordenados y limpios; la gente no tira McDonald’s por la ventana, no deja pañales sucios en la orilla del río. Lo siento, no es así”, consideró Carlson.

