Condenan a cadena perpetua a madre de Anthony Avalos y a su novio por el asesinato del niño de 10 años en California

La madre del niño Anthony Avalos y su novio fueron condenados a cadena perpetua este martes sin posibilidad de libertad condicional, luego ser encontrados culpables en marzo de asesinar al menor en su casa en California en 2018.

El juez del condado de Los Ángeles encontró culpables de homicidio en primer grado a Kareem Leiva, de 37 años, y su novio, Heather Barron, de 33, luego de un juicio sin jurado en lo que fue un caso de tortura infantil que conmocionó a la opinión pública.

La pareja fue condenada por tortura y abuso infantil a los hermanos de Avalos, de 10 años, quienes fueron identificados como Destiny, de 13 años, y Rafael, de 12.

La muerte de Avalos se produjo el 21 de junio de 2018 luego de ser hospitalizado por una supuesta caída, pero las autoridades sospecharon de maltrato, por lo que inició la investigación.

La autopsia del niño mostró señales de abuso prolongado en todo el cuerpo después de que su piel estaba maltratada y quemada de pies a cabeza. El arresto de Leiva y Barron se produjo ese mismo año, y han permanecido en la cárcel sin derecho a fianza.

“Ni los animales hacen lo que tú hiciste”, dijo la desconsolada abuela de la víctima, Concepción Ramírez, durante la audiencia de sentencia este martes. “Decir estas palabras es muy doloroso”.

“Yo me pregunto qué hubiera sido mi nieto: ¿bombero?, ¿policía?, ¿bogado?, ¿doctor? ¿O un trabajador social para hacer bien su trabajo y no permitir que se cometieran injusticias como las que se cometieran con él?”, agregó Ramírez.

Por su parte, su hermana, Destiny, le brindó palabras a su hermano y expresó en la corte lo que Anthony significa para ella.

“Han pasado cinco años sin mi hermano, mi mejor amigo. Anthony era todo para mí y mi familia. Era muy especial para todos y lamentablemente por estos dos monstruos ya no está a aquí”, declaró Destiny. “No tendría que estar aquí, ellos dos me quitaron la oportunidad de llevar una vida normal como una niña normal”, agregó su hermana, quien debido a la emoción no pudo seguir leyendo lo que había preparado”.

Entretanto, su primo Mathieu, de 8 años, también leyó una carta destinada a Anthony, quien aprovechó de pedir justicia.

“Nunca voy a poder jugar con mi primo mayor. No me va a enseñar a jugar béisbol. Heather es un monstruo”, dijo Mathieu. “Desde la muerte de Anthony, mi vida no volvió a ser la misma”, añadió su prima. “Espero que este monstruo pague”.

Con información de Telemundo

