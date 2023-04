Luis Ernesto Franco rompe el silencio y habla de su divorcio con Marimar Vega

Luis Ernesto Franco habló sobre su divorcio con Marimar Vega en el podcast “El Rincón De Los Errores”. Vale agregar que la pareja duró tres años. Estuvieron casados sólo por tres años y dicho podcast es de la ex de éste.

En la conversación con su ex, Franco hizo honor a su nombre y fue muy franco -honesto- al hablar sobre la decisión de separarse. Las palabras del actor: “Mi divorcio fue de las cosas más fuertes, pero también de lo mejor que me pudo haber pasado porque redireccioné mi vida y me di cuenta de que no estaba afuera lo que yo estaba buscando, la carencia estaba adentro, y cuando me di cuenta volví a nacer”.

Agregó: “Suena trillado, pero es real y creo que el perder a Marimar me ayudó mucho a darme cuenta de que no podía seguir perdiendo cosas y personas y boicoteándome con relaciones que me costó muchísimo trabajo obtener y me di cuenta que no eran ellos, sino yo el que estaba mal”.

En dicha conversación Marimar, haciendo memoria, aportó que cuando estaban justos vivían bajo la constante necesidad de demostrarse que de verdad se amaban. Pero también tenían problemas porque por alguna razón buscaban de manera independiente siempre tener la razón en las opiniones que compartían sobre cualquier conversación que mantuviesen.

Sobre el amor el actor admitió que en la actualidad ha entendido que lo más importante fue su amor propio y el amor que encontró en Dios. Pero también admitió que su divorcio fue la etapa más dolorosa de su vida. “Ese divorcio me cambió la vida”, aseveró. “El Güero” estuvo un año y medio completamente sólo porque no quería enamorarse en ese momento de su vida. Aceptó que antes era un hombre muy necesitado de amor, todo porque así fue su infancia. Los que se suponían debían amarlo y protegerlo lo abandonaron.

El actor también se ha dado cuenta de que “uno no es lo que desea, sino lo que hace”. Antes era muchos deseos con proyectos inconclusos porque nunca llevó los deseos a la acción. En la actualidad, también, ha sabido alejar de su vida a todas aquellas personas que no le aportaban. Y en ahora tiene amigos, sí, pero son contados con una mano. Ahora éste dice ser un hombre estable, conforme, sí, pero en búsqueda de más. Ahora sabe que ama su vida de verdad.

En esta conversación se abrió a exponer todos los elementos que conformaron su vida y lo llenaron de errores, pero también ahora ve lo que ha ganado con los cambios que ha hecho en su vida.

