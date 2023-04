Seis tiendas Walmart cerraron sus puertas para siempre el fin de semana

Los clientes de Walmart de seis ciudades tendrán que buscarse una nueva sucursal, ya que la cadena de supermercados ha decidido cerrar seis ubicaciones. La razón de los cierres se debe a que las tiendas no cumplieron con el objetivo de ventas que necesitaban para continuar operando.

Las ciudades donde tienen un Walmart menos desde el fin de semana pasado son:

1. South Bend, Indiana.

2. Forest Park, Ohio.

3. Brooklyn Center, Minnesota.

4. Louisville, Kentucky.

5. Everett, Washington.

6. Honolulu, Hawái.

Conoce los detalles en este mapa interactivo:

Sigue el cierre de tiendas minoristas en Estados Unidos

A principios de este 2023, Walmart ya había anunciado que cerraría al menos 20 tiendas de las 5,000 que tiene en el país.

La noticia de los cierres de estas tiendas, que potencialmente dejarán a una cantidad significativa de empleados sin trabajo, llega en un momento en el que también se dio a conocer que el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, recibió una paga de $25.3 millones de dólares en 2022.

Esta suma de dinero es 933 veces más que el salario promedio de un trabajador común de la empresa.

Walmart no es la única tienda importante que se ha visto forzada a cerrar, ya que lo mismo ha sucedido con Bed Bath and Beyond y Target.

Y es que la inflación en aumento y el hecho de que cada vez hay más gente haciendo sus comprar por internet ha afectado el desempeño de muchas cadenas minoristas.

En el caso de Walmart, hay que sumar que la empresa ha sido afectada por un aumento en los robos, lo que impacta negativamente aún más sus ganancias.

