Goleada histórica: Valentín Castellanos, ex NYCFC humilla al Real Madrid con un poker de goles [Videos]

El delantero argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos, vivió una noche de ensueño al convertirse en el verdugo del Real Madrid, anotándole un póker de goles para guiar la victoria del Girona FC por 4-2, en el partido correspondiente a la jornada 31 de LaLiga de España, donde se consagró como el líder goleador de su equipo.

‘Taty’ Castellanos, exjugador del New York City FC, se preparó para intentar ayudar a su equipo a seguir sumando puntos esta temporada, pero seguramente no se imaginó que iba a tener una jornada pletórica ante el conjunto Merengue, en la que no solo lograría convertir todos los goles de su equipo sino que además serían cuatro.

Ante un Madrid totalmente desdibujado y con ausencias importantes como la de Karim Benzema y Thibaut Courtois, el Girona logró desplegar el gran juego que ha venido haciendo esta campaña el cual ayudó a que el delantero argentino armara su fiesta que comenzó al minuto 12 cuando inauguró el marcador de cabeza gracias a un centro de Miguel Gutiérrez.

TATY CASTELLANOS STUNS MADRID EARLY 👀 pic.twitter.com/z1Ir8dD3Wa — ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2023

Apenas 12 minutos después, y aprovechando los errores del equipo ‘Blanco’, volvió a aparecer Castellanos para recibir un balón largo a espalda de los centrales y tras una larga carrera en la que tuvo que aguantar la marca, logró anotar su segunda diana. TATY CASTELLANOS HAS A FIRST-HALF BRACE AGAINST MADRID 🔥 pic.twitter.com/tABdxykyGl— ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2023

El Real Madrid logró reaccionar por un momento y consiguió descontar en el marcador por intermedio del brasileño Vinícius Jr. que anotó de cabeza tras un centro de Marco Asensio, que no pudo despejar ningún jugador del equipo catalán y que dejó un 2-1 momentáneo en el marcado para terminar la primera mitad. VINICIUS GETS ONE BACK FOR MADRID 😤 pic.twitter.com/XTspjJQ8xs— ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2023

El segundo tiempo arrancó con el Girona queriéndo hacer valer su condición de local y vaya que lo hizo rápidamente puesto que, en apenas un minuto apareció nuevamente ‘Taty’ Castellanos para marcar lograr el ‘hat-trick’ y dejar golepeado nuevamente a su rival. CASTELLANOS HAS HIS HAT TRICK AGAINST MADRID 😱 pic.twitter.com/8nWhINKXoI— ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2023

El encuentro continúo y se veía más posible un nuevo gol de lo catalanes antes que otro descuento de los madridistas, algo que terminó ocurriendo al minuto 62 cuando Castellanos puso la guinda al pastel en una noche mágica con su cuarto gol ante el Real Madrid. CASTELLANOS HAS SCORED FOUR GOALS AGAINST REAL MADRID 😱😱😱😱 pic.twitter.com/nk7IRHAlvs— ESPN FC (@ESPNFC) April 25, 2023

Con la actuación de esta noche, el delantero argentino de 24 años, llegó a los 11 goles en la temporada ubicándose como líder goleador de su equipo y lo ayudó al llegar a los 41 puntos, muy cerca de los puestos de competiciones europeas, mientras que los dirigidos por Carlo Ancelotti se quedan en el segundo puesto con 65 unidades, muy alejado de los 76 del FC Barcelona que tiene un partido menos.

