Hombre en Kentucky no sabía qué regalarle a su esposa de cumpleaños; compró $100 en raspaditos y ganaron medio millón de dólares

Un hombre en Kentucky que no sabía que regalarle a su esposa de cumpleaños, terminó comprándole varios boletos de la lotería con uno de los que ganaron medio millón de dólares.

El martes de la semana pasada, el hombre -que decidió permanecer anónimo- acudió a “Our Place Liquors” en Louisville donde usualmente juega a la lotería y pagó $100 por boletos de “scratch-off”. Inicialmente, el jugador compró dos tiquetes por $20 y le pidió a un amigo que escogiera el resto.

“Es difícil comprarle a alguien que lo tiene todo, así que pensé, yo le voy a dar $100 en raspaditos”, declaró el hombre a oficiales de la lotería.

Tras obtener los tiquetes, los colocó en una tarjeta de cumpleaños y se los entregó a su esposa.

“Ella llegó caminando a la sala y me dijo: ‘Por favor, dime que no me trajiste una tarjeta cómica’”, relató el comprador. “Yo dije, ‘¿qué?’. Ella me lo repitió y yo dije, ‘bebé, yo no bromeó con dinero'”.

La cumpleañera acertó el número 46 en la fila inferior en el tiquete de $20 de “Wild Numbers 100X” para obtener la ganancia de $500,000.

El hombre acudió al día siguiente a las oficinas de la lotería a reclamar el dinero; terminó llevándose un cheque de, aproximadamente, $356,000 como resultado de la deducción por impuestos.

“Yo le dije que este sería el mejor cumpleaños que pasaríamos“, declaró el jugador. “No hay manera de que esto pase de nuevo”, consideró.

“Si esto pasa cualquier día, eso es un milagro, pero que sea por su cumpleaños”, añadió. “¿Estás bromeando?”, insistió.

Por el momento, la pareja planea ahorrar el dinero.

El negocio que vendió el raspadito recibió una comisión de $5,000.

