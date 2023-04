Mujer gana $100 mil dólares en la lotería gracias a que un empleado de la tienda eligió su boleto

Foto: The Image Party / Shutterstock

Una mujer de Iowa, de nombre Shelley Nicholson, no tenía idea de qué boleto de lotería podría jugar, por lo que decidió dejar que el empleado de la tienda lo seleccionara por ella. Resultó que el trabajador tuvo buena mano, pues le ayudó a la cliente a llevarse un premio de $100,000 dólares.

La tienda de conveniencia se encontraba en la ciudad de Hampton.

Cuando le pidió al trabajador que escogiera su boleto, él se decidió por darle el del juego de raspadito $100,000 Mega Crossword. Al revelarlo, la mujer descubrió que se llevó nada menos que el premio mayor.

Las probabilidades de que la mujer se llevara el gran premio de $100,000 dólares eran de 1 en 119,287.

“Cuando lo compré pensé, ‘Oh. Probablemente no voy a ganar’. Y luego, cuando seguí rascando y me di cuenta de que tenía seis (números ganadores), dije: ‘Um. No creo que esto esté bien’”, dijo Nicholson a los funcionarios de la lotería, de acuerdo con Yahoo.

La suertuda mujer es una gerente de McDonald’s y solo tiene 37 años.

Para saber si realmente había ganado, ella lo confirmó escaneando su boleto en la app de la lotería que tenía en su teléfono.

Nicholson no dio a conocer en qué planea usar su nueva fortuna.

Tampoco comentó si pensaba recompensar de algún modo al empleado que le ayudó a seleccionar el boleto ganador.

