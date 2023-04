Canelo Álvarez responde a las declaraciones de Juan Manuel Márquez: “No me causan nada sus críticas”

El boxeador mexicano y multicampeón del mundo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, está protagonizando una batalla campal antes de enfrentarse contra el británico John Ryder el próximo 6 de mayo en la ciudad de Guadalajara.

Se trata de Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez, quien constantemente ha realizado varias críticas contra el tapatío al asegurar que no podrá sumar la victoria para ir con buen pie a la pelea que planea tener para finales de año contra el ruso Dmitry Bivol.

En una reciente entrevista ofrecida para TUDN, Canelo Álvarez detalló que todavía no entiende el motivo por las constantes críticas de ‘Dinamita’ Márquez. Sin embargo, la estrella de 32 años aseguró que este tipo de comentarios no lo lastiman y que de lo contrario se ve fortalecido.

“Márquez siempre habla de mí, siempre habla mal de mí por alguna razón, no me causan nada sus críticas. Tampoco me fortalece, fortalecido nací y me siento siempre así por lo que tengo conmigo”, expresó el azteca.

Asimismo, el pugilista pelirrojo aseguró que actualmente se siente en el mejor momento de su carrera como boxeador, especialmente porque es el actual campeón del título supermediano en la AMB, CMB, FIB y OMB; sostuvo que no es nada sencillo para ningún atleta lograr ser el monarca de todas estas categorías de alto rendimiento.

“Me siento como el mejor del mundo, soy el único que ha subido y ha enfrentado a lo mejor, subir y bajar de peso no es fácil, merezco ese lugar“, aseguró el Canelo Álvarez.

Recordemos que hace unas semanas Juan Manuel Márquez le solicitó al Canelo Álvarez que se enfrente contra su compatriota David Benavidez y no contra John Ryder al catalogar que no cuentan con el mismo nivel competitivo. El tapatío respondió a ‘Dinamita’ Márquez al asegurar que estaba “envidioso” de la carrera que ha registrado en los últimos años.

