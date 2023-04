Gobierno de Rusia deniega la solicitud de Estados Unidos para visitar a Evan Gershkovich

Este jueves el Gobierno de Rusia rechazó la solicitud de Estados Unidos para una nueva visita consular para el periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, acusado de presuntas labores de espionaje. Esta sería la respuesta de Moscú a Washington luego de que no emitieran la visa de un grupo de periodistas rusos que iba cubrir una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presidio por la delegación de Rusias en Nueva York.

En ese momento El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó ante los medios de comunicación rusos que Estados Unidos se autodefine como el más fuerte, el más inteligente, el más libre, el más justo, pero que “se acobardó y mostró el verdadero valor de sus declaraciones sobre la libertad de palabra, el acceso a la información y todo lo demás”. “Lo más importante, pueden estar seguros, es que no olvidaremos y no perdonaremos esto”, afirmó a los periodistas a los que Washington no otorgó los permisos.

Ahora este jueves Moscú entregó a miembro de la diplomacia estadounidense en Rusia una nota de protesta por “las acciones provocadoras” de la legación diplomática de Estados Unidos, que impidió la expedición de visados a los representantes de medios rusos. Por lo que también se incluye el rechazo a solicitud de visita consultar el 11 de mayo a Evan Gershkovich.

El Tribunal Urbano de Moscú no otorgó una apelación a la defensa de to del corresponsal de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, quien se encuentran en prisión preventiva los próximos dos meses por las acusaciones de espionaje que el Kremlin hizo contra el estadounidense. La defensa de Gershkovich solicitó a la justicia de Rusia cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a arresto domiciliario, pero Moscú también rechazó esa medida.

Incluso la empresa la empresa Dow Jones ofreció pagar una fianza de unos $612,000 dólares o 50,000,000 de rublos para realizar esa solicitud, aunque el tribunal desestimó la oferta. Sin embargo se mantuvieron firmes en no aprobaron la oferta de Washington.

Con información de EFE

