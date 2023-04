Carlos Ponce dice que no le pusieron mal el botox

Karina Banda señala que congelar los óvulos es una buena opción para que cualquier mujer pueda asegurar su maternidad en el futuro, aunque ella no recurrirá a esa alternativa, pues espera pronto darse el tiempo para tener un bebé al lado de su esposo Carlos Ponce.

“Yo creo que las mujeres sí, ahora tenemos mucha prioridad de nuestra carrera y todo; pero no hay que dejar eso a un lado y tampoco hay que confiarnos porque después puede ser tarde. Entonces sí, no lo he hecho, pero yo creo que ya no va a ser necesario porque ya nos tenemos que apurar, porque ¡ya toca!”.

A su paso por la alfombra de la premier de la cinta “Quiero Tu Vida” (VIX+), la conductora explica que desde hace algún tiempo ya tenían en sus planes de pareja convertirse en padres, sin embargo lo habían tenido que poner en pausa debido a los proyectos de trabajo.

“Sí, nosotros le escribimos (a la cigüeña) todo el tiempo, lo que pasa es que todavía no nos ha mandado respuesta, nosotros le escribimos”, dice Carlos.

“No es que no me anime, lo que pasa es que siempre que lo tenemos en planes, viene un proyecto como ahora este que tuvimos en Turquía, haciendo nuestro primer show juntos “Enamorándonos, la Isla”, entonces cuando tengamos una oportunidad sí, tenemos ganas de ser papás”, completa Karina.

Carlos Ponce dice cuál es el secreto para mantenerse joven a pesar del paso de los años y aunque en un principio señaló con humor que era el uso de botox, el remedio verdadero tiene que ver con su esposa.

“Sí, todo lo que puedo, cada vez que veo un doctor le digo ‘¡estírame en algún lado!'”, afirma con humor el actor. “No es cierto”, agrega la mexicana.

“Como bien, hago ejercicio, pero el truco más grande, el mayor de todos es: consíguete a una esposa más jovencita que tú, que te dé colágeno y muchas cosas… Yo me quité un tumorcito que tenía acá (frente), pero me cortaron un nervio, entonces ahora levanto una ceja más que la otra y no sé qué cosa, antes no”, explica Ponce.

“Y te dicen que te pusieron más el bótox”, interviene Karina.

“Y la gente me dice eso: ‘que me pusieron mal el bótox’», afirma Carlos.

Además, el puertorriqueño no da importancia a las críticas que pueda recibir por estar casado con una mujer 15 años menor.

“Bueno, si hacen bien su matemática saben que ella gana mucho más que yo, así que ella es mi ‘sugar’. No, yo no escucho críticas de las cosas personales, no les hago caso en lo absoluto. Lo importante es lo que yo siento, lo que ella siente y eso es todo”.

