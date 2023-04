Ganador de $5 millones con raspadito de lotería en California siguió consejo de empleado de la tienda para obtener el premio

Un jugador de la lotería en California ganó $5 millones de dólares con un boleto de raspadito tras seguir la sugerencia de un empleado del negocio en el que adquirió el tiquete.

Alec Bucur acudió recientemente a una estación de gasolina Chevron en Irvine y una tarjeta de “Millionaire Bucks Scratchers” llamó su atención.

El cliente decidió indagar con el trabajador del negocio sobre el historial de ganancias del juego, cuyo premio mayor son los $5 millones.

“Yo quería saber cuánto dinero se obtuvo con el último tiquete ganador que fue vendido y qué número era en la pila de raspaditos”, relató el hombre a oficiales de la Lotería.

“Yo descubrí que alguien ganó $500 dólares en la pila, y fue el tiquete número cinco”, recordó.

Armado con la información, el jugador decidió que compraría ese boleto la próxima vez que el negocio tuviera disponible el quinto tiquete en la pila.

Una tarde después de la cena, adquirió el tiquete. Al raspar las dos primeras líneas en su casa, no hubo ganancia; pero en la mitad de la fila número tres, estaban los siete dígitos del premio mayor.

“El número cinco en las series valía $5 millones de dólares“, indicó Bucur. “Solo estaba buscando eso y ahora soy multimillonario”, añadió el afortunado.

El agraciado planea ahorrar parte del dinero.

“Yo no necesito un Ferrari. Yo no necesito una mansión. No soy un derrochador. Yo voy a viajar un poco y dejar que el dinero crezca”, anticipó.

El establecimiento Chevron, ubicado en 5425 Alton Parkway, recibirá una comisión de $25,000 por haber vendido el boleto.

