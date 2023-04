Las mejores bases de maquillaje para esta primavera

Cuando hablamos de maquillaje, estamos de acuerdo en que la base es uno de los productos más importantes a la hora de crear nuestro look de belleza perfecto. Y es que si llevas una buena base, el resto de las cosas que te apliques lucirán mucho mejor.

También sabemos que no es tarea fácil encontrar la base que llene todas tus expectativas, pero no es imposible. Por suerte, ahora existen muchísimas opciones en el mercado y estamos seguras de que encontrarás la que mejor se adapte a tí.

Las marcas y fórmulas son ilimitadas y si bien hay varias clásicas que vale mucho la pena probar, entre ellas Born This Way, de Too Faced y Infallible Fresh Wear 24H Foundation, de L’Óreal, siempre es importante intentar con las nuevas tecnologías e ingredientes que pueden hacer maravillas en tu piel.

Nosotras ya probamos las propuestas que han salido al mercado en los últimos meses, que son perfectas para la primavera, y a continuación mostramos nuestras cinco favoritas.

Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Foundation, de Lancôme

Esta base tiene cobertura media y está formulada con ingredientes como el ácido hialurónico que ayuda a mantener la piel hidratada, al igual que el ácido mandélico, que refina y suaviza la piel. Además, tiene protector solar. ($57), disponible en nordstrom.com

HD Skin Matte Velvet Undetectable Longwear Blurring Powder Foundation, de Make Up For Ever

Una base en polvo que es muy fácil de aplicar y luce supernatural en la piel. Desaparece las imperfecciones y dependiendo de cómo la apliques, puedes tener un acabado medio o completo. Permanece intacta por hasta 24 horas. Cuando la usas, la piel luce flawless. ($43), disponible en sephora.com

Beautiful Skin Foundation, de Charlotte Tilbury

Está compuesta con ingredientes ideales para la piel como el ácido hialurónico que hidrata, complejo de rosas que ayuda a combatir las manchas y la resequedad, al igual que extracto de coco, que fortalece la barrera de la piel y la ayuda a lucir más fresca. ($49) y la encuentras en charlottetilbury.com

SurrealSkin Liquid Foundation, de Makeup by Mario

Además de darle un glow increíble a la piel, esta base mantiene la piel hidratada y luciendo perfecta por hasta 12 horas. Tiene ingredientes como el escualeno y el aceite de semillas de uvas, que aportan hidratación y suavidad. ($42), disponible en sephora.com

Good Apple Full-Coverage Serum Foundation, de KVD Beauty

Ideal para las chicas a quienes les gustan las bases de cobertura completa y de larga duración. Cubre todas las imperfecciones y con ingredientes como el extracto de manzana y el de hoja de membrillo, la piel se mantiene muy hidratada y libre de grasa. ($42), disponible en ulta.com