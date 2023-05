Michael J. Fox cree que el Parkinson le ganará la batalla y no llegará a los 80 años

En unas semanas más, la plataforma Apple TV+ estrenará el documental original ‘Still: A Michael J. Fox Movie’, que explora la exitosa carrera del actor y su relación con la enfermedad de Parkinson.

Estrella de filmes como ‘Back to the Future’ y ‘Casualties of War’, ha estado promoviendo el documental en varios programas de Estados Unidos, incluyendo CBS Sunday Morning.

En una charla con la periodista Jane Pauley, Michel J. Fox elogió a los productores y directores del documental por la forma tan realista y honesta de abordar su vida. Además, aprovechó para hablar con transparencia sobre cómo ve su futuro con esta enfermedad.

“El Parkinson sigue golpeando la puerta de mi vida No voy a mentir, se está poniendo cada vez más complicado. Cada vez es más difícil. Cada día es una lucha mayor, pero así son las cosas”, dijo el histrión.

Fox, quienes recordado principalmente por su papel de Marty McFly en la trilogía ‘Back to the Future’ y la serie ‘Family Tie’s, recordó que fue diagnosticado con Parkinson cuando apenas tenía 29 años.

Hace algunos meses, se sometió a una cirugía para que le extirparan un tumor benigno que estaba ubicado en la columna, posteriormente tuvo problemas para caminar, se cayó y se rompió varios huesos.

“El Parkinson es algo con lo que mueres, no algo de lo que mueres. He estado pensando mucho en la mortalidad de eso… No voy a tener 80. No creo llegar a los 80 años”.

Mira aquí la entrevista

Sin embargo, el actor mantiene su positivismo y la buena vibra que siempre lo han caracterizado durante todos estos años, incluyendo un mordaz sentido del humor. Eso y su lucha con The Michael J. Fox Foundation para la investigación del Parkinson que fundó en el 2000, son actividades que lo impulsan a seguir adelante.

