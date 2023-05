Descubre que su pareja le es infiel por el vapor de la ducha

Hay quienes tienen un instinto de detective imposible de esconder, por lo que en todo momento traen bien puestas las antenas para descubrir o desenmarañanar algunas situaciones de la vida cotidiana y que pueden destapar algunas verdades que muchos quisieran permanecieran ocultas.

Justamente, muchas mujeres echan a andar dichas tácticas o habilidades para tratar de descubrir su ellas o alguien cercano está siendo víctima de una infidelidad; varias de estas historias se vuelven virales, como la que leerás a continuación.

En TikTok, una usuaria llamada Camila Valles compartió un clip de desahogo con sus seguidores y otros usuarios de esta red social de cómo, increíblemente, se enteró de que su pareja le estaba siendo infiel.

Resulta ser que la chica supo de la traición de su expareja justo al momento de meterse a la ducha, y no precisamente porque encontrara una prenda que no era suya, sino gracias al vapor emanado del agua caliente de la regadera.

La joven aseguró que, como a muchas personas, le gusta ducharse con agua prácticamente hirviendo, sin imaginarse que esto destaparía la infidelidad.

“Yo vivía con mi ex, vivíamos en el mismo departamento y teníamos la habitación con el baño. Yo, como un día cualquiera me fui a bañar y dejé la puerta completamente abierta, yo me baño con el agua muy caliente. La cuestión es que el baño se llenó de vapor y por ende, el vapor salía del baño hacia la habitación, entonces todas las ventanas de la habitación estaban llenas de vapor también”, narró Camila.

Al darse cuenta de que las ventanas estaban empañadas, la mujer quiso limpiarlas y en una de ellas descubrió que se había escrito el nombre de otra mujer y el de su exnovio, enmarcados con un corazón.

“No me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí, me di cuenta que me engañaban yéndose a bañar”, afirmó la chica.

El video tiene varios miles de reproducciones y cientos de comentarios respecto al curioso hecho.

