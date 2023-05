Desempleo en Nueva York muestra gran brecha racial por encima de la media nacional: aumenta entre negros y baja para blancos

La brecha entre las tasas de desempleo de blancos y negros en la ciudad de Nueva York es ahora la más amplia de este siglo, superando incluso la brecha más grande durante la Gran Recesión de 2007-2009, según un nuevo informe publicado por el Center for New York City Affairs en The New School.

En los primeros tres meses del año 2023 la tasa de desempleo de los neoyorquinos negros subió al 12.2%, la más alta de cualquier grupo racial, mientras que la de los blancos cayó a 1.3%, la más baja desde el año 2000, destacó The New York Times.

En promedio la tasa de desempleo entre los neoyorquinos en el primer trimestre de este año fue 5.3%. Las cifras de NYC superan el panorama del país. La tasa de desempleo de los negros a nivel nacional fue 5.4% en ese período y la de los blancos 3.2%. Las cifras nacionales incluyen a los hispanos negros que buscan trabajo, mientras que los datos de Nueva York no.

Los altos números de NYC llaman más la atención porque al momento el desempleo de la población negra en todo el país se acerca a nuevos mínimos históricos, comentó Dr. James A. Parrott, coautor del informe y director de política económica y fiscal del Centro.

“Este tipo de divergencia sostenida no ha ocurrido antes” en NYC, al menos en este siglo, resaltó el Dr. Parrott. “La discriminación basada en la raza es una gran parte de eso”, dijo, y señaló que los datos muestran que los negros que buscan trabajo a menudo se encuentran entre los últimos en ser elegidos para las vacantes.

La brecha cada vez mayor ahora amenaza la recuperación de la ciudad de la pandemia, lo que podría exacerbar la desigualdad de ingresos en una de las ciudades más caras del mundo.

Las marcadas diferencias raciales en el desempleo se derivan de una variedad de factores, incluidas las diferencias en los tipos de trabajos que realizan los neoyorquinos blancos y negros, el racismo en el proceso de contratación y las diferencias históricas en las calificaciones laborales que tienen sus raíces en políticas discriminatorias del pasado, según los expertos.

Desde 2020 hasta fines de 2021, cuando en NYC regían algunas de las reglas relacionadas con el Covid más estrictas del país, 310,000 neoyorquinos perdieron sus empleos debido al cierre permanente de negocios y otros 406,000 debido a reducciones de personal, dijo el Dr. Parrott.

Pero la brecha de desempleo no se explica completamente por esas pérdidas. Las industrias que más sufrieron fueron los empleos “cara a cara” como el comercio minorista, la construcción y la hospitalidad. Esas pérdidas afectaron de manera desproporcionada a los trabajadores latinos, quienes recuperaron sus empleos más rápido que los neoyorquinos negros. Y algunas de las industrias que agregaron la mayor cantidad de empleos en Nueva York el año pasado fueron la tecnología y las finanzas, lo que generó ganancias desproporcionadas para los solicitantes de empleo blancos y asiáticos.

El informe utilizó datos ajustados estacionalmente, siguiendo un método utilizado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Estamos tomando medidas agresivas para reconstruir una economía equitativa que ayude a los neoyorquinos que se vieron afectados de manera desproporcionada por la pandemia” Eric Adams, alcalde de NYC

La Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad (NYCEDC), que utiliza un método de análisis diferente, informó el viernes que la tasa de desempleo de los negros había aumentado al 10.4%, mientras que la de los blancos había caído 2.5%.

En un comunicado, el alcalde Eric Adams afirmó que desde que asumió el cargo el año pasado la ciudad de Nueva York ha agregado más de 250,000 empleos en el sector privado. “Pero esa oportunidad no se ha compartido por igual y estamos tomando medidas agresivas para reconstruir una economía equitativa que ayude a los neoyorquinos que se vieron afectados de manera desproporcionada por la pandemia y abordar la alta tasa de desempleo entre los neoyorquinos negros”, dijo.

Las políticas de la ciudad y el estado Nueva York para estimular el crecimiento del empleo no se han centrado lo suficiente en las comunidades más afectadas, según Barika Williams, directora ejecutiva de la Asociación de Desarrollo de Vecindario y Vivienda (ANHD), una coalición sin fines de lucro de vivienda y justicia económica.

“La recuperación no está ocurriendo de manera uniforme en toda la ciudad”, especialmente en los vecindarios de mayoría negra, dijo. “Que ahora estemos en una brecha de desempleo más grande que la que teníamos en Covid es impactante”, agregó.

La búsqueda de empleo también ha sido difícil para los más jóvenes. Alrededor del 17% de los neoyorquinos en la fuerza laboral entre las edades de 18 y 24 años estaban desempleados entre enero y marzo de este año, según el informe, y los jóvenes negros estaban desproporcionadamente representados en ese grupo.