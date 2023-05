Hispana sentenciada a 18 años de cárcel por lanzar a su bebé a contenedor de basura en Nuevo México: Yo lamento que él va a pensar que no lo quiero

La joven hispana de 19 años acusada de lanzar a un bote de basura de un centro comercial en Nueva México a su bebé recién nacido fue sentenciada este lunes a 18 años en prisión.

Sin embargo, el juez William Shoobridge citó las condiciones de salud mental y la edad de Alexis Ávila para suspender dos de los 18 años del castigo, reportó Fox News.

El mes pasado, un jurado declaró culpable a Ávila de abuso infantil que involucró daño corporal.

El abogado de la mujer alegó que las acciones de su clienta no fueron premeditadas y que una condición mental prediagnosticada influyó en su acción.

Si no hubiese sido porque tres personas hallaron al pequeño entre la basura en el exterior del espacio comercial en Hobbs, cerca de la frontera con Texas, muy probablemente la víctima no habría sobrevivido.

El juez ordenó a la convicta a continuar con su tratamiento y tomando sus medicamentos mientras cumple su sentencia. Además, la ordenó a completar cursos de educación superior.

Ávila dijo en Corte que se arrepiente de lo que hizo.

“Yo lamento que sus primeras horas de vida hayan sido traumáticas, y yo lamento que él siempre va a tener esa carga y va a pensar que yo no lo quiero por lo que lea y escuche”, declaró la mujer. “Pero no eso no es para nada real. Yo sí lo quiero. De verdad”, insistió.

Un grupo de personas estaban mirando a través del contenedor de basura cuando escucharon un ruido que pensaron que era un perro o un gato. Cuando movieron una bolsa de basura, descubrieron al bebé en el interior envuelto en una toalla aún con su cordón umbilical. Los testigos intentaron mantener abrigado al pequeño hasta que policías y paramédicos arribaron a la escena. El bebé estuvo en el contenedor por unas cinco horas en medio de bajas temperaturas hasta que lo rescataron.

Avila fue arrestada en enero del año pasado.

En ese momento, Ávila, que tenía 18 años, le dijo a la Policía que no sabía que estaba embarazada hasta el día que dio a luz.

Imágenes de cámaras de vigilancia en la zona captaron el momento en que Ávila lanza al bebé al recipiente a eso de las 2 p.m. del 7 de enero del 2022.

