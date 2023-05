Justicia mexicana abre juicio contra el jefe de Migración por la tragedia de Ciudad Juárez

Este domingo un juez de México decidió iniciar juicio contra Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, debido a su responsabilidad en la Tragedia de Ciudad Juárez donde fallecieron 40 inmigrantes en el incendio en un centro de detención migratorio del Gobierno mexicano el pasado 27 de marzo.

De acuerdo a Rodolfo Pérez Velázquez, abogado de Garduño, e el funcionario no tiene responsabilidad penal en el incidente, debido a que delegaba la responsabilidad del cuidado de inmigrantes a otros funcionarios. “Estoy vinculado a proceso, el juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio, no hacer declaraciones en relación al proceso(…)Seguiré trabajando en el INM mientras no se determine lo contrario”, dijo el funcionario al salir de la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez.

Además de Francisco Garduño, también están acusados de ser responsables los funcionarios que trabajaban en la estación ubicada en la ciudad fronteriza, al norte de Chihuahua. Se trata del jefe de Departamento de Recursos Materiales, Eduardo Apodaca, el coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, Juan Carlos Meza, la agente migratoria Cecilia Rivera y Rodolfo Collazo. Los funcionarios enfrentan acusaciones por los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, lesiones y homicidio.

El abogado defensor de Garduño, Rodolfo Pérez, aseguró en la segunda audiencia contra el funcionario que el proceso está marcado por una “insuficiencia probatoria”, por lo que se mostró optimista. Aunque esa audiencia fue antes de que la Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez abriera el juicio contra el Garduño. La semana pasada el juez imputó a Garduño por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Aun así, su defensor mantiene que el nivel probatorio contra su cliente “es bajo”.

De acuerdo a una encuesta al menos 27% de los mexicanos responsabiliza al Gobierno de Manuel López Obrador por la muerte de 40 inmigrantes en el incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración (INM). En este incidente varias organizaciones y dirigentes políticos tacharon a las medidas del Ejecutivo como “inhumanas“ y un “crimen de Estado“.

Con información de EFE

