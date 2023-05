Muere hombre en metro de NYC tras ser sometido

Un sujeto perturbado que provocó un incidente en la línea del tren F el lunes, murió al ser sometido por otro pasajero que intervino para evitar que la situación escalara.

El Departamento de Policía de la ciudad (NYPD) informó a este medio que no se presentaron cargos contra el usuario que aplicó la llave al sujeto.

El hombre que falleció vestía pantalón deportivo gris y tenis blancos cuando ingresó en el tren F en la estación 2nd Avenue el lunes a las dos con veinticinco de la tarde. Quien esto escribe era uno de los que viajaban en el mismo vagón.

Mientras el tren se ponía en marcha, el individuo que ingresó con las puerta a punto de cerrarse inició un monólogo intimidante: “¡No tengo comida, no tengo que beber, ya estoy cansado… no me importa ir a la cárcel y que me encierren… estoy listo para morir”, gritaba este afroamericano de 6 pies de estatura (1 metro con 80) mientras se despojaba de su chamarra negra y la azotaba contra el piso del vagón.

Los pasajeros a quienes les tocó presenciar el espectáculo de cerca se movieron a otros espacios del tren.

Hasta ese momento, no parecía que ese hombre que parecía sufrir algún tipo de alteración mental buscara agredir a alguien. Tampoco parecía cargar consigo arma alguna con la cual pudiera golpear a otro pasajero. Una pareja que estaba a dos pasos de donde él gritaba no se intimidó y permanecieron en su lugar escuchando su lamento.

Uno más que no se movió de su sitio, fue un personaje a espaldas del que pregonaba sus carencias. Vestía pantalón de mezclilla negro, chamarra caqui, gorra y tenis negros.

Sin quitarse la mochila de la espalda, este joven se acercó al que gritaba y lo inmovilizó con sus dos manos aplicándole un candado en el cuello, y otro con sus piernas en las pantorrillas de ese que de pronto dejó de gritar. Luego, el de la chamarra lo tumbó en un rápido y certero movimiento.

El golpe seco coincidió con la llegada del tren a la estación Broadway-Lafayette.

Una llave que resultó mortal

Habían pasado alrededor de diez minutos en una misma posición: El hombre joven que según la policía contaba 24 años, atenazando el cuello y las piernas del afroamericano de 30. Ambos mirando hacia el techo.

Otros dos pasajeros que no se despegaron de la escena se acercaron por fin a lo que parecía una escena de lucha libre. Uno trataba de mediar entre ambos peleadores y el otro ayudaba al rubio inmovilizando las manos del que irrumpió en el metro para que no lograra liberarse.

Luego de 15 minutos, tras de un último esfuerzo por soltarse, el hombre atenazado dejó de moverse y quienes buscaban aplacarlo finalmente lo liberaron.

Demasiado tarde fue la llegada primero de miembros de la Policía de la Ciudad de Nueva York y luego de paramédicos que intentaron reanimar al hombre que minutos antes gritaba “¡ya no me importa morir”.

Un fenómeno encendido

El lunes 1 de mayo la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey emitió un comunicado en el que anunció que sus aeropuertos atendieron a 32 millones de pasajeros en el primer trimestre del año, rompiendo por un millón el récord del 2019.

También el metro de la ciudad de Nueva York superó el 20 de abril pasado sus estadísticas al transportar en un solo día a 4 millones de personas.

Un mayor volumen de personas parece empujar también las cifras ligadas a ciertos crímenes. Datos de la NYPD apuntan que casi todos los delitos —salvo el de robo y el de disparo con arma de fuego—, han trepado en este 2023 la curva estadística en comparación con el año anterior.

Los delitos graves de asalto con violencia, por ejemplo, han subido 10 por ciento y 5 en el caso de los delitos menores de agresión. Pero si ese mismo rubro se concentra en el sur de Manhattan, lugar donde se celebró el lunes la irrupción violenta de un hombre a una estación del metro, resulta que los asaltos violentos han trepado 18 por ciento y los menores 9.

Específicamente en el informe de delitos celebrados en el metro y en el autobús, que refieren a quejas y arrestos dentro del sistema de tránsito, ascendieron a 4,715 en el 2022 contra 3,918 del 2021. En estos delitos registrados por las autoridades del sistema de transporte de la ciudad, los que más se repiten son asalto y delitos relacionados, delitos contra el orden público y la sensibilidad y, por último, amenazas.

Cifras

Delitos en la ciudad de Nueva York

Al 30 de abril 2022 / 36,304

Al 30 de abril 2023 / 36,827

Delitos en el sistema de tránsito de NYC