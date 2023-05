Madre de Nick Carter fue arrestada por agredir físicamente a su esposo

Una vez más la familia Carter enfrenta problemas con la ley, ahora Jane Carter, madre de Aaron Carter y Nick Carter, fue arrestada por agredir físicamente a su esposo en Los Ángeles.

Un allegado cercano le compartió al medio TMZ que Jane estaba bebiendo con un familiar mientras escuchaban música a todo volumen, lo que causó que su esposo tomara el control remoto de la televisión para bajar el volumen y ella reaccionara con golpes a la situación, por lo que él decidió grabar todo y llamar a la policía.

Jane Carter fue arrestada y según un documento legal obtenido por TMZ, la madre del intérprete de “As Long as You Love Me ” salió el mismo día al pagar una fianza de $100 dólares.

En las últimas semanas su hijo Nick Carter fue demandado por presunto abuso sexual cometido en 2001, mientras se encontraba de gira con los Backstreet Boys.

También Jane Carter está pidiendo que se haga una segunda autopsia al cuerpo de su hijo Aaron Carter, que fue encontrado muerto en una bañera a finales del 2022.

