Los Simpson y Star Wars se unen para celebrar el “May The Fourth Be With You” [Video]

Los Simpson y Star Wars se unieron para una aventura galáctica en honor al “May The Fourth Be With You”, que se celebra hoy, en Disney +.

Titulado ‘Rogue Not Quite One’, que hace referencia a la película de la franquicia de 2016 ‘Rogue One: A Star Wars Story’, el cortometraje animado está protagonizado por la pequeña Maggie Simpson mientras evade el Imperio en su propio cochecito aeronáutico inspirado en el de Grogu en The Mandalorian.

“Homero pierde el rastro de Maggie, que se sube al cochecito flotante de Grogu para una aventura hiperespacial a través de la galaxia. Enfrentándose a un escuadrón de cazas TIE imperiales, Maggie lleva la batalla a Springfield en este corto épico que celebra todo lo relacionado con Star Wars”, dice la sinopsis del tráiler.

Star Wars y Los Simpson ya se habían unido para otros proyectos previamente. En el Disney Investor Day en 2021, la plataforma de streaming reunió a Homero y Dana Walden en un video promocional, y en ese mismo año, un cortometraje animado llamado ‘The Force Awakens From Its Nap’. Más adelante, en 2021, las franquicias se emparejaron en el Día de Disney+ para otro cortometraje titulado ‘The Simpsons in Plusaversary’.

¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars?

El origen del Día de Star Wars se refiere a un juego de palabras hecho por fanáticos, quienes se basaron en la frase principal de las primeras películas, “May the force be with you” (“Que la fuerza te acompañe”) y cambiaron ligeramente la pronunciación a “Que el cuarto esté contigo” (“El 4 de mayo esté contigo”).

La cita terminó siendo un éxito entre los fanáticos y la producción de películas, series y otros productos relacionados con el universo de Star Wars terminó por embarcarse en la celebración.