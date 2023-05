El futuro de Ryan García tras su separación con el entrenador Joe Goossen

El boxeador mexicoamericano Ryan García sorprendió a propios y extraños luego de anunciar su decisión de no continuar su relación laboral con el entrenador Joe Goossen, en gran parte por la derrota que sufrió hace algunos días contra Gervonta Davis, llama la atención lo poco claro que se ve el futuro del peleador en este momento.

Lo que más llamó la atención de esto, es que fue el propio boxeador quien comunicó la decisión a Goossen, quien lo había guiado durante las últimas tres peleas, algo que el entrenador aceptó sin problemas y contrario a ello, le agradeció por haberle comunicado la decisión directamente.

“Le dije: ‘Ryan, eres un hombre de verdad. Se necesita carácter para agarrar el teléfono y hacer tú mismo esa llamada’”, expresó el coach en una entrevista concedida la podcast “Fight Freaks Unite” del periodista especializado en boxeo Dan Rafael.

En ese sentido, Goossen reveló que no le preguntó a García por las razones que lo llevaron a tomar esta decisión y que supone que la misma evaluada a fondo con personas de su entorno antes de proceder

“Ryan es un chico muy especial… tiene buen corazón (…) No tengo nada más que admiración por él”, expresó Goossen sobre su ahora ex pupilo. “Si él siente que tiene que ir en otra dirección, la decisión es suya. No estoy lastimado en lo absoluto”, aclaró.

¿Qué viene para Ryan García?

Precisamente de esas últimas palabras del entrenador, es de donde surgen las mayores incógnitas, ¿Qué dirección tomará la carrera de Ryan García?, ¿cuál será el próximo reto?, ¿qué tanto tiempo le tomará recuperarse de la costilla fracturada en el combate con Davis?

Lo cierto es que el hecho de que el boxeador de 24 años decidiera no continuar con la pelea en el séptimo round, tras recibir un fuerte golpe en el hígado por parte de su rival, llamó mucho la atención de los aficionados y de algunos expertos quienes llegaron a afirmar que el californiano se rindió.

De hecho, uno de estos comentarios en contra de García, vino por parte del legendario ex púgil panameño, Roberto ‘Manos de piedra’ Durán, quien comentó que el mexicoamericano “tuvo miedo” de continuar.

Por su parte, Goossen rechazó todo tió de juicio contra García y afirmó que lo entregó todo en el ring. “He tenido mucha experiencia con peleadores que han sido grandes golpeadores al cuerpo y con muchos peleadores que han absorbido ese tipo de golpes. Y lo escuchas de la boca de cualquier peleador: prefieres recibir un golpe en la quijada que en el hígado”, contó.

Por lo pronto, Ryan García tiene como prioridad recuperarse al cien por ciento de la fractura que sufrió en la costilla, y a su vez deberá comenzar la búsqueda, si no es que ya la hizo, de un nuevo entrenador que le ayude a prepararse para su siguiente reto (aún desconocido) y evitar sufrir la segunda derrota de su joven carrera.

