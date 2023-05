Newcastle descarta la opción de firmar a Cristiano Ronaldo y Neymar: “No podemos pagarlos”

El director técnico del Newcastle de la Premier League, Eddie Howe, decidió acabar con los fuertes rumores que vinculan a la organización deportiva y aseguró que no tienen planificado fichar al astro portugués Cristiano Ronaldo ni al brasileño Neymar Jr.

Estas declaraciones las realizó durante una reciente conferencia de prensa en la que sostuvo que estas estrellas tienen un valor demasiado elevado para poder ser adquiridos por el equipo y que en caso de hacerlo pondrían en riesgo a toda la infraestructura de la organización inglesa.

“No podríamos acercarnos a esos jugadores, ya que son los mejores del mundo. Nunca vamos a estar en condiciones de pagar esos traspasos y esos sueldos, así que tenemos que buscarlos jóvenes y convertirlos en los jugadores que pueden llegar a ser”, expresó el técnico.

El cuadro británico se ha convertido en el centro de las especulaciones de posibles fichajes de gran valor luego que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita se hiciera con el 80% del club.

Hasta la fecha han invertido un total de $260 millones de dólares en el fichaje de nuevo jugadores en los últimos tres mercados con el objetivo de colocar al equipo en la élite del fútbol europeo; este hecho generó la duda sobre su interés de firmar a Cristiano Ronaldo y a Neymar Jr.

“Es mejor descubrirlos antes de que llegue el momento, antes de que exploten en la escena mundial”, declaró Howe al asegurar que el Fair Play Financiero impediría la presencia de estas dos figuras dentro del Newcastle.

En las últimas campañas el equipo ya se adjudicó la compra de importantes figuras como Nick Pope y Kieran Trippier a un coste modesto, además de otras estrellas con una inversión mayor como la de Bruno Guimaraes, Sven Botman, Alexander Isak y Anthony Gordon.

“Ese tipo de especulaciones han existido desde el primer día. Naturalmente, todo el mundo ha asumido que los grandes nombres del fútbol mundial irán al Newcastle“, resaltó.

“Ahora no fichamos de esa manera. Financieramente, no podemos fichar de esa manera en este momento, pero también tenemos que traer a la gente adecuada y a los jugadores adecuados al grupo. El mercado de fichajes es muy complejo, no puedes elegir un nombre y traerlo. Hay que pensar mucho en lo que hacemos, tanto desde el punto de vista económico como deportivo”, concluyó el entrenador.

