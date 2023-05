Costco te da comestibles gratis a cambio de tus aparatos electrónicos viejos

Costco ofrece un programa de intercambio para todos los que tengan una membresía, llamado Costco Trade-In. Aquí puedes obtener víveres gratis a cambio de esos artículos electrónicos que ya no quieras.

Puedes intercambiar smartphones, tablets, laptops y consolas de videojuegos. Solo tienes que entrar a la página web del programa y elegir el dispositivo que quieras intercambiar.

Después, la página web te dará una estimación basada en las condiciones del dispositivo y su precio actual en el mercado.

En caso de que aceptes la propuesta, tendrás la opción de imprimir una etiqueta de envío sin costo alguno y mandar el dispositivo a Costco para que lo evalúen.

Una vez que Costco reciba y revise el dispositivo, enviará una tarjeta de regalo de Costco por el valor acordado. Tienes la opción de recibir la tarjeta de regalo en formato digital o físico, enviado por correo.

Hay ciertos productos electrónicos que no califican para el programa de intercambio. Por ejemplo, Costco no admite dispositivos dañados o que no estén funcionando correctamente.

Asimismo, algunos productos pueden tener requisitos específicos para poder ser intercambiados, como una capacidad de almacenamiento mínima requerida. Para asegurarte de que el dispositivo sea aceptable, es necesario que verifiques el artículo exacto y su número de modelo en la página web.

El programa de intercambio de Costco es fácil y práctico, ya que se puede realizar completamente en línea sin que tengas que gastar dinero para enviar tus productos a Costco para que los valoren.

Además de conseguir crédito para comprar en la tienda, el programa de intercambio de dispositivos electrónicos usados de Costco es una manera fácil de organizar y deshacerte de los dispositivos que ya no necesitas, lo que ayuda a reducir la cantidad de basura electrónica en tu hogar y en los vertederos.

Sigue leyendo:

· Clientes de Walmart obtendrán pago de $4 millones por estafas de tarjetas de regalo

· Walmart, Target y Dollar General son multados por cobrar de más a clientes por errores del escáner de precios

· Cliente de Walmart descubre que compró pretzels que caducaron hace 4 años