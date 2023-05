Kim Kardashian convirtió su mansión en una estación de bomberos para celebrar el cumpleaños de Psalm

La familia de Kim Kardashian celebró este fin de semana el cumpleaños de Psalm, el hijo menor de la socialité y Kanye West. El pequeño cumple cuatro años el 9 de mayo, pero su familia decidió organizar una gran fiesta un par de días antes.

Los detalles de la celebración se pudieron ver gracias a algunos videos que se compartieron en la cuenta de TikTok que maneja North West, la hija mayor de Kim.

Como ha sido costumbre, la fiesta se realizó en las extensas áreas verdes de la mansión de Kim en Hidden Hills, California. Para esta celebración también contrató los servicios de una empresa encargada en la organización de grandes eventos.

En uno de los videos que se compartió se hace un recorrido por toda la mansión y se muestran muchos detalles de la celebración.

La temática que escogieron para el cumpleaños fue la de bomberos, por lo que el lugar se convirtió en una impresionante estación de bomberos. Además de la decoración, los organizadores se esforzaron en organizar actividades y armar espacios para que los invitados se divirtieran.

Había variedad de comidas para los asistentes, desde helados hasta comidas saladas. También había un espacio para vestirse de bomberos y vivir la experiencia completa. Entre las atracciones también habían varios colchones inflables.

En otro sector habían mesas para niños con materiales de todo tipo para hacer manualidades.

También compartieron un video donde se puede ver el momento en que Kim y todos los invitados cantaron cumpleaños al pequeño. @kimandnorth Happy birthday Psalm I love you so much🚒🤍 ♬ original sound – Kim and North

