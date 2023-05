Una oportunidad para Queens

Todos lo hemos visto mientras viajamos en el tren 7, o conducimos por el Grand Central Parkway o el Whitestone Expressway. Ha estado allí durante décadas: un gigantesco estacionamiento de 50 acres alrededor del Citi Field, utilizado durante los partidos de los Mets en casa, pero vacío el resto del año.

En un momento en que nuestros vecindarios necesitan desesperadamente empleos y desarrollo económico, en medio de una escasez de espacio comunitario y una economía que aún lucha por recuperarse, este lote aislado y desaprovechado encarna la pérdida de innumerables oportunidades. Mientras que algunos lo llaman un “espacio desperdiciado”, prefiero llamarlo, como muchas personas ya lo hacen, un “lienzo en blanco”.

He escuchado a personas que ya se oponen a este proyecto aunque aún no se ha anunciado. Es fácil decir que “no”, la inacción no nos ha ayudado en lo más mínimo. Frecuentemente, nuestra comunidad queda excluida y olvidada cuando se presentan oportunidades como esta. En cambio, los planificadores tienden a enfocarse en los turistas en lugar de las personas que viven y trabajan aquí. Pero no Steve Cohen, el dueño de los Mets, quien lo está haciendo de la manera correcta.

Steve y su equipo nos han dado a todos participación en el proceso. En lugar de ignorarnos, han realizado sesiones de visión y reuniones públicas para escuchar directamente a la comunidad, incluso proporcionando traductores y traducciones. Que tengamos un rol real y un impacto en un proyecto tan grande no tiene precedentes y es un cambio bienvenido.

Trabajando juntos, podemos convertir este espacio en algo que nos beneficiará en esta y futuras generaciones. Las ideas que he escuchado representan mejoras masivas no solo para resolver los problemas de nuestra área sino también para mejorar nuestra comunidad.

Queremos ver nuevos espacios verdes que conecten a nuestros vecindarios y también con la costa. Necesitamos más espacios compartidos donde las organizaciones comunitarias y los artistas locales puedan reunirse. Queremos mejores opciones de transporte para los residentes locales, y además soluciones para el tránsito durante los días de juego, que es la pesadilla de los fanáticos y de los vecinos por igual.

Sin embargo, necesitamos algo que atraiga a la gente aquí durante todo el año. Podemos tener todas estas increíbles atracciones, pero si no es el día del juego, pronto estarían vacías. Un hotel con opciones de entretenimiento y un casino podrían no ser todas nuestras primeras opciones, pero son exactamente el tipo deestablecimientos que podrían atraer a la gente aquí cuando los Mets no están jugando. Esto también beneficiaría a nuestros vecindarios. Un hotel y un casino podrían ayudar a impulsar el negocio de los restaurantes y vendedores locales, y crear miles de empleos locales bien remunerados.

Tenemos una elección que hacer. ¿Vamos a hacer que este estacionamiento sea lo mejor posible para nuestra comunidad o vamos a simplemente sentarnos y tener otros 100 años de asfalto?

Exhorto a todos a aprovechar esta oportunidad única y unirse a la conversación y permanecer involucrados en los próximos pasos. Los comentarios aún se pueden enviar en cualquier idioma a queensfuture.org, a través de las redes sociales y también a través de las reuniones comunitarias en curso que se llevan a cabo con organizaciones locales.

Espero en un futuro al viajar en el tren 7, al conducir por el Grand Central o Whitestone, ya no ver un estacionamiento vacío y cercado, sino un centro vibrante y próspero del cual todos podamos estar orgullosos.

Yanna Henriquez es la directora de programas para la Sociedad Dominico-Americana de Queens.