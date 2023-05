¿A qué se dedica Francesco Zampogna? Esposo de la presentadora Francisca

La dominicana Francisca es una de las figuras de Univision más destacadas del momento, y su popularidad con el pasar de los días va incrementando pese a tener unos cuantos años trabajando en el canal de televisión. Además, este fin de semana fue el primer aniversario de bodas de ella junto a Francesco Zampogna y muchos han preguntado en las redes sociales a qué se dedica.

Para nadie es un secreto la profesión de la ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2015, quien desde hace seis años se encuentra llevando alegría y noticias de entretenimiento cada mañana y de lunes a viernes a todos aquellos que día tras día buscan distraerse de lo cotidiano.

Francesco creció en Estados Unidos y tiene parientes italianos. Sin embargo, casi toda su vida ha sido en Miami, pero procura no perder las costumbres del país de donde es su familia y de forma constante les rinde tributo y lo comparte en las redes sociales.

¿Cuál es la profesión de Zampogna?

El esposo de la dominicana se graduó en 2006 en la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami, mientras que su licenciatura indica que fue en Administración de Empresas con especialización en Finanzas.

Años después tomó la determinación de crear una marca de suplementos alimenticios que lleva por nombre ‘RSP Nutrition’, hecho que también se debe a la pasión que tiene por los deportes desde hace mucho tiempo.

Además, ha tenido algunas experiencias tales como: Vicepresidente de BioActive Skincare LLC, y también como Asesor de Negocios en Zampogna Advisory.

Jugó en un equipo de fútbol americano

Miami Hurricanes de la Universidad de Miami era el nombre de equipo de fútbol americano donde formó parte el padre del hijo de Francisca. Según detalla la selección, fue uno de los que contaba con “excelente fuerza y precisión en las piernas”.

Ingresó en el equipo en el año 2002 y fue en el 2006 cuando se retiró, debido a que se graduó en aquel entonces. No obstante, al inicio se vio un poco complicado por unos traumatismos que sufrió, hecho que lo llevó a tomar reposo para poder mejorar. View this post on Instagram A post shared by Francesco Zampogna (@franczampogna)

Sigue leyendo:

· Francisca compartió más fotos de su aniversario de bodas y reveló el nombre del paraíso que visitaron

· Francisca se roba las miradas tras posar en traje de baño mientras celebra su aniversario de boda

· Gennaro, hijo de Francisca, sorprende a los seguidores de su madre tras interpretar una canción de Juan Luis Guerra