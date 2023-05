Exigen $20 millones para servicios de guardería subsidiada para niños indocumentados en NYC

María Gregorio tiene dos niños, y con mucho dolor confiesa que varias veces ha tenido que rechazar trabajos o le ha tocado “deshilachar el bolsillo”, porque no ha encontrado quien le cuide a sus pequeños. Las guarderías subsidiadas en la Ciudad de Nueva York no son suficientes, y a cientos de familias latinas como la de ella, no les queda otra opción que dejar de recibir ingresos ante la decisión forzada de quedarse en casa cuidando a sus niños.

“La falta de guarderías nos afecta mucho a nosotros, los más pobres. A veces si uno tiene una emergencia o tiene que salir, pues resulta muy difícil porque no tengo quien me cuide los niños, y aunque uno puedo ponerse en una lista de espera para que a uno se los cuiden, esa lista es muy larga y no garantizan nada”, aseguró la madre mexicana.

Y cansada de estar “en la cola de los olvidados“, en el llamado “Día nacional sin cuidado infantil”, la madre inmigrante se paró este lunes con otros padres de familia y líderes comunitarios en la oficina de la Gobernación de Nueva York, en Manhattan, para exigir al Estado y a la Ciudad que no dejen de lado el futuro de la Gran Manzana, representado en miles de pequeños que no califican para guarderías gratis por no tener papeles o por falta de cupos. “Cada día de cuidado sin subsidio son como unos $30 o $35 dólares, y uno no tiene todo ese dinero para pagar ni una semana”.

El llamado de las familias y dueños de guarderías y hogares donde cuidan a infantes en los cinco condados es que la Ciudad apruebe $20 millones de dólares para poder cubrir los gastos de cuidado de niños indocumentados, con el programa “Promise NYC”, y crear miles de cupos que están haciendo falta, al tiempo que se valore mejor la labor de los cuidadores de guarderías, que con ingresos mínimos están pidiendo desesperadamente apoyo para no cerrar, como pasó el año pasado con más de 400 sitios.

Así lo advirtió Marilyn Mendoza, organizadora comunitaria de Make the Road NY, quien aseguró que en Nueva York actualmente existe una profunda crisis de servicios de cuidado infantil, que afecta seriamente a familias latinas donde proveedores mal pagados sufren consecuencias severas, al igual que padres que no pueden encontrar o pagar espacios para el cuidado de niños.

“La Gobernadora Hochul ha estado dándonos miserias para el cuidado infantil, y no están tratando con respeto a los cuidadores, que muchas veces ni siquiera alcanzan a pagar los costos básicos para tener sus guarderías y se ven obligados a cerrar”, dijo la madre mexicana, quien vive en carne propia el impacto de la falta de sitios de cuidado infantil.

“Cerca de mi casa hay dos guarderías que están llenas, al límite, y como no aceptan a mi niño, entonces me toca pedir el favor a mi familia para que me ayuden a cuidar a mi hijo, pero hay personas que no pueden darse ese lujo, porque no tienen trabajos flexibles, ni familia aquí, entonces se tienen que quedar en la casa y pierden su trabajo, que es indispensable para pagar renta, luz y comida. Estamos en crisis”, dijo la activista latina.

“Nuestras familias se ven afectadas, y es por eso que estamos pidiendo a la Gobernadora que empuje la legislación de cuidado universal de niños, sin importar el estatus migratorio, y al Alcalde Adams, los $20 millones para ampliar el acceso a guarderías. Al final del día todo queda en manos del Alcalde y la Gobernadora. Pero ellos deben entender que hay que crear más programas de cuidado de niños y hacer que la aplicación sea accesible, porque no hay como apliciar y también que puedan aplicar nuestros niños sin documentos”, agregó la joven madre.

Steven Morales, director de políticas de Nueva York de la organización All Our Kin, pidió al Alcalde Adams y a la Gobernadora Hochul que otorguen el apoyo que las familias necesitan, desembolsando más recursos en los presupuestos estatal y municipal del próximo año fiscal, y que se empiece a tratar salarialmente a los trabajadores de guarderías, mayormente mujeres latinas y de minorías, como educadores.

Steven Morales y padres de familia en protesta frente a la oficina de la Gobernadora por cuidado infantil para todos.

“Todos los niños necesitan acceso a una educación temprana segura y enriquecedora y pedimos al alcalde Adams y al Concejo Municipal que reafirmen su promesa a los niños inmigrantes de Nueva York al incluir $20 millones en fondos para vales de cuidado infantil de PromiseNYC en el presupuesto de este año”, dijo el activista, mencionando que unos 20,000 niños no tienen acceso a cuidado infantil. “A la Gobernadora le decimos: ‘no más curitas’. Necesitamos soluciones reales y completas, especialmente en la compensación de las cuidadoras. Ellas necesitan tener lo que se merecen”.

En Foley Square, en el Bajo Manhattan, el llamado fue el mismo, y allí la concejal Tiffany Cabán reiteró a la Administración Municipal que se dé vía libre a $20 millones para ampliar el programa Promise NYC, que extiende el cuidado infantil subsidiado públicamente a niños indocumentados, que el alcalde no ha incluido en su plan de gastos.

La líder política recordó que el año pasado, a través de la campaña “Cuidado para todas las familias”, se logró asegurar una asignación de $10 millones en el presupuesto para subsidiar más cupos en guarderías, pero la realidad muestra que es necesario duplicar esa financiación este año para que los infantes tengan 12 meses completos de cuidado, más con el aumento de nuevos inmigrantes solicitantes de asilo que han llegado a la ciudad.

“20 millones de dólares es aproximadamente ⅕ del 1% del valor del presupuesto de la Ciudad de Nueva York, pero para los neoyorquinos indocumentados en edad preescolar y sus familias, es un cambio de juego”, dijo la concejal de Queens. “Los $10 millones del año pasado duraron 6 meses, y solo para unos pocos cientos de familias. Dado el año completo de financiación que necesitamos para una población significativamente mayor de niños indocumentados, debido a nuestros solicitantes de asilo y migrantes recién llegados, $20 millones es lo mínimo que necesitamos para sostener este programa vital. Promise NYC busca de fomentar la promesa a cada niño que será una parte importante de nuestra ciudad: cumplamos nuestra promesa”.

La presidenta del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, Shahana Hanif, se sumó al mismo pedido y pidió a la Administración Municipal no hacerse de oídos sordos.

“El año pasado, conseguimos una cantidad histórica de $10 millones para brindar cuidado de niños a familias indocumentadas en nuestra Ciudad. Pero $10 millones solo cubrieron medio año para menos de mil familias. En 2023, exigimos más para nuestras comunidades inmigrantes”, dijo la líder municipal. “Nuestro llamado este año es por $20 millones para financiar completamente el programa Promise NYC durante todo un año para miles de familias indocumentadas en nuestra ciudad. Esta financiación es lo mínimo que necesitamos para garantizar que las familias inmigrantes de esta ciudad puedan acceder a una educación infantil de alta calidad y el cuidado que se merecen”.

La concejal Tifanny Cabán exige $20 millones en fondos para cuidado infantil

El Contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, mencionó que gracias al programa “Promise NYC”, que en el presupuesto actual se dejó en el tintero, el año pasado se abrieron 600 nuevos cupos de cuidado infantil para niños en la Gran Manzana, sin importar su estatus migratorio, pero urge abrir más.

“Con el programa se creó un acceso sin precedentes a una atención de alta calidad para las familias trabajadoras. Pero este año, el presupuesto propuesto excluye este vital programa de educación infantil que beneficia a los niños, las familias y nuestra ciudad”, dijo el funcionario, lamentando que el alcalde Adams no lo haya contemplado. “Estamos pidiendo duplicar la inversión del año pasado en Promise NYC para satisfacer la necesidad de las familias trabajadoras en la ciudad de Nueva York, especialmente a medida que crece la cantidad de recién llegados. Garantizar que los padres puedan obtener la atención que necesitan para apoyar a sus familias permitirá que todos los neoyorquinos y la economía de nuestra ciudad prosperen”.

Kim Sweet, directora ejecutiva de la organización Advocates for Children in New York, aseguró que ningún niño debería ser rechazado de poder tener un programa de educación de primera infancia debido a su estatus migratorio y exigió al alcalde Adams cumplir su obligación de proteger a los más pequeños.

“En sus primeros meses, Promise NYC ha brindado a cientos de niños acceso a servicios para la primera infancia, programas de atención y educación, pero, según el presupuesto propuesto por el alcalde, la financiación terminaría en junio. La ciudad debe seguir siendo líder en brindar oportunidades de aprendizaje temprano a los niños, incluidos los indocumentados, dedicando $20 millones en la financiación”, dijo Sweet.

Tras el llamado de los manifestantes para que se asignen $20 millones para servicios de cuidado infantil para niños sin papeles, la Administración del Alcalde aseguró que revisarán el pedido en las discusiones del plan presupuestario que actualmente tiene lugar y que terminará antes del 1 de junio próximo.

“Esta administración cree que todos los niños merecen la oportunidad de tener éxito, sin importar de dónde provengan, razón por la cual pusimos a prueba Promise NYC para apoyar a los niños y las familias nuevas en nuestra ciudad. Continuaremos evaluando las solicitudes de financiamiento a través del proceso presupuestario”, dijo un vocero del alcalde Adams.

Por los lados del Concejo Municipal, ese órgano legislativo está solicitando en su presupuesto, $10 millones para apoyar el programa Promise NYC, 50% menos de lo que exigen activistas y padres de familia.

