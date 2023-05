Cientos de migrantes se entregan a la Patrulla Fronteriza (CBP) en El Paso, Texas, con la esperanza de no ser deportados a horas de que finalice el Título 42

Con la esperanza de no ser deportados como resultado del fin del Título 42 este jueves, decenas de migrantes están optando por entregarse a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de El Paso, Texas.

El equipo de Telemundo Noticias que se personó a la zona reportó que a los extranjeros se le ha estado suministrando un papel con instrucciones en español para someterse al procedimiento de las autoridades migratorias.

El documento, que no aparenta ser oficial y cuya procedencia se desconoce, recomienda presentarse en la estación más cercana de la Patrulla Fronteriza para optar por la vía migratoria correcta.

“Todos aquellos que necesiten solicitar albergue en la ciudad y el condado de El Paso u organizaciones religiosas tienen que haber sido procesados por oficiales de CBP”, esboza el aviso.

A pesar de la “fe” mezclada con el temor que mueve a muchos de estos inmigrantes, la CBP ha advertido que quienes no tengan una solicitud de asilo que se sustente, serán devueltos.

“Como hemos dicho repetidamente, las personas que no tengan una base legal para permanecer (en el país) serán expulsadas”, insistió en un comunicado Troy Miller, director interino de la CBP.

“Las personas no deben escuchar las mentiras de contrabandistas, y, en su lugar, usar las vías legales”, añadió el portavoz.

En el caso de los inmigrantes que representen una amenaza para la seguridad nacional, estos serán transferidos a ICE.

El desbordamiento de migrantes en la ciudad fronteriza de cara al fin es evidente desde la semana pasada en parte por información imprecisa sobre el impacto real del fin de la política iniciada por la Administración de Donald Trump y mantenida por la de Joe Biden que permitía la expulsión rápida de migrantes a México bajo el argumento de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Aunque este jueves, 11 de mayo, la medida quedará sin efecto, otras como Título 8 implicarán escollos para los indocumentados que busquen cruzar la frontera. Esta regla permite la expulsión de quienes entren ilegalmente al país con la prohibición de regresar en un periodo mínimo en cinco años y consecuencias penales si lo intentan.

“Lo que me preocupa es que ellos no sepan qué es el Título 8”, indicó por su parte el pastor Juan Fierro, director del albergue El Buen Samaritano en el lado mexicano de la frontera.

“Creen que a lo mejor, al quitar el Título 42, ellos van a tener libre acceso y van a poder cruzar y van a poder estar en Estados Unidos”, expuso Fierro.

“No conocen lo que es el Título 8, no saben que es un proceso en el cual se les va a negar precisamente que entren por un puerto que no sea autorizado o de alguna forma no autorizada”, añadió.

La Administración Biden ha enviado 4,000 agentes para reforzar la seguridad fronteriza. El contingente incluye 1,500 soldados y personal para tareas administrativas.

Por su parte, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, anunció el despliegue de equipos tácticos de la Guardia Nacional en los puntos de cruce más activos. 545 militares con el apoyo de helicópteros Black Hawk, botes y drones vigilan la zona.

Sigue leyendo:

Biden y AMLO acordaron coordinar sus políticas migratorias con el fin del Título 42

Dos condados de NY se oponen a recibir inmigrantes en sus hoteles ante nueva ola “salvaje” de solicitantes de asilo; alcalde Adams busca refugios por doquier

Inicia operativo contra inmigrantes: CBP y ICE detendrán y expulsarán a indocumentados en Texas