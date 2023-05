“En esta clase se habla inglés. Punto”, suspenden a maestra de Virginia que intentó prohibirle a estudiante hablar español en el salón

La maestra en Virginia que intentó prohibirle a una alumna de origen hispano hablar español en clase permanece en baja administrativa mientras culmina una investigación interna del caso.

En un audio del incidente al que hace referencia Telemundo Noticias esta semana, se escucha a la maestra decir: “Regresa a donde quiera que sea ese país donde hablan español”.

Ni la educadora ni la alumna de la escuela intermedia Thomas Boushall, en la ciudad de Richmond, han sido identificadas.

La menor declaró a la estación local de NBC News WWBT que lo único que quisiera es que ningún otro niño hispano pase por lo mismo que ella.

La grabación de unos seis minutos fue inicialmente compartida por la emisora radial WRIC a finales de abril.

En el material se escucha cómo la estudiante reta las órdenes de la profesora para defender su idioma nativo.

“No sabía que hablar mi propio idioma era malo”, expresa la jovencita. “Háblalo en casa, con tu mamá y papá”, replica la empleada escolar.

“Puedo hablarlo donde yo quiera”, señala la alumna de sexto grado. “En esta clase se habla inglés. Punto”, sentencia la educadora. La mujer le pide a la niña que se calle, y, cuando esta niega, le ordena abandonar el salón.

La chica añadió a la televisora que la maestra no paraba de decir que en Estados Unidos no estaba permitido hablar en español. La estudiante reveló además que no sabía si contarle a sus padres porque temía las repercusiones.

“El día que pasó esto mi hija llegó a la casa y se encerró en el cuarto y no paraba de llorar”, contó la madre de la alumna en una asamblea escolar donde se discutió el caso. “Nosotros los padres, tenemos que estar dispuestos a defender a nuestros hijos”, agregó.

El distrito escolar de las Escuelas Públicas de Richmond indicó en un comunicado que el racismo, el fanatismo y la intolerancia de cualquier tipo no serán tolerados en la demarcación, por lo que la denuncia permanece bajo investigación.

En la referida escuela, el 44% de los estudiantes son hispanos, señala el reporte de la emisora radial.

Rachel Gómez, presidenta local de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), aseguró que no es la primera vez que ocurre algo así y que las autoridades deben tomar acciones contundentes al respecto. “Pasa en todo el distrito, este es un problema sistémico que no se está manejando”, planteó.