Pancho Barraza sufre fuerte accidente automovilístico; logra salir ileso

El cantante Pancho Barraza informó a través de su cuenta de Instagram que tuvo un fuerte accidente de auto en la carretera rumbo a Tepic, México.

El intérprete de “Mi Último Deseo” aseguró que se encuentra bien de salud y que solo fue el susto.

“Bendito sea Dios yo no tengo ni un rasguño. Estoy bien. Estamos muy bien, físicamente estoy muy bien, emocionalmente estoy muy bien. No se preocupen. Estoy bien. Algo tengo que hacer aquí en la vida, Dios no me ocupa por allá”, dijo.

Pancho Barraza comentó que su auto, modelo Porsche, fue pérdida total pero que las cosas materiales no importan.

“Nada más el carro se despedazó, pero yo estoy bien”, agregó.

El cantante tiene presentaciones pactadas para el fin de semana. Aseguró que todo sigue en pie y que dará lo mejor para sus seguidores.

“No se preocupen, soy su Pancho Barraza, ese que ustedes quieren ver”, terminó.

Éstas han sido semanas difíciles para el género regional, pues el cantante Carlos Parra murió repentinamente a los 26 años.