Pistolero que mató a 8 personas en tiroteo en centro comercial de Texas odiaba su origen hispano: “Soy hispano me guste o no”

El pistolero que mató a ocho personas en un tiroteo en un centro comercial de Allen, Texas, el sábado pasado, odiaba ser de origen latino, a juzgar por contenido de un diario que fue compartido en una red social rusa.

Una evaluación del New York Post de la cuenta antes de que fuera removida arrojó que más de 100 páginas del diario escrito fueron publicadas en el ciberespacio junto a tarjetas de identificación, fotos de García con meseras de Hooters, armas y tatuajes con símbolos racistas.

“A ellos no les importa el futuro de su raza“, indica en una publicación el presunto atacante de 33 años al hacer mención a movimientos fallidos de la gente blanca.

El hombre, que fue abatido por un policía en medio de un enfrentamiento, menciona a los arios, en referencia a una raza mítica superior a las demás equivalente a la idea que promovían los nazis de los alemanes.

Precisamente, otros informes periodísticos sobre el material que García compartió en la red hacen referencia a mensajes en apoyo al nazismo.

“Ellos son como niños que todo se les tiene que hacer. Cuándo ustedes van a crecer pueden ustedes los arios hacer algo por ustedes mismos (sic). Malditos esos arios”, lee una entrada.

“Tal vez no vale la pena salvarlos, arios del mundo. LEVANTEN SU MANO DERECHA AHORA ARRIBA O TODOS VAN A MORIR”, agrega el atacante.

García además se compara con el personaje de Benny, de la película “The Sandlot”, que dirige a un equipo de niños y termina convirtiéndose en un jugador de pelota profesional.

“Solía pensar en mí mismo como Benny The Sandlot. Y todos los chicos americanos que simplemente sucede que no son blancos. Yo soy solo un visitante. Soy hispano me guste o no”, expresa.

“Si los arios alguna vez deciden recuperar a Estados Unidos, ellos no van a tener un momento difícil”, añade en uno de los documentos. “Cada vez que yo estoy a punto de pelear con otro hispano como un paraguas ellos se doblan”, alega.

En el material, el sospechoso también extenúa su odio contra otras comunidades como la asiática.

En otras partes del diario, el guardia de seguridad describía su repudio por las mujeres y al mismo tiempo el deseo que sentía por ellas.

“No hay manera en el infierno que yo me acueste con una mujer de una raza que yo odie. A menos que sea violación (porque la violación es un tipo especial de maldad)”, compartió.

Tras ser abatido por la Policía, cerca del cuerpo de García había al menos otra pistola, además del rifle AR-15 con el que cometió la masacre. Armas adicional fueron incautadas en el automóvil en el que llegó a Allen Premium Outlets.

Estados Unidos ha sufrido al menos 199 tiroteos masivos en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive. La entidad define estos eventos como aquellos en los que mueren cuatro o más personas sin incluir al atacante.

