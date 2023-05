Caso Dani Alves: Se revela el auto de la juez para negar su solicitud de libertad condicional

La situación para el histórico futbolista brasileño, Dani Alves, parece no poder mejorar en su caso de prsunta agresión sexual contra una mujer en una discoteca de la ciudad de Barcelona; el hecho se debe a que la jueza rechazó por segunda ocasión la petición de su defensa de libertad condicional hasta que se declare un veredicto del juicio.

Este miércoles se dio a conocer el auto de la jueza encargada del caso en el que se detallan los motivos por los que rechazó la petición del abogado Cristóbal Martell para dejar en libertad a Alves, siendo la más importante de todas la de las altas posibilidades de una presunta fuga presentada por la Fiscalía española.

Dicha información fue revelada por la periodista Mayka Navarro en “El Programa de Ana Rosa”, donde presentó con detalle las palabras realizadas por la jueza.

“Usted me habla de un arraigo que se le acaba de desmontar, por lo que tengo entendido su exmujer le ha pedido el divorcio. Me dice usted que ha sido consentido… pues no entiendo por qué al salir ni se miran a la cara, apenas se hablan”, dijo la magistrada sobre la petición.

“Estar con él charlando y normal, beber una copa, nada de todo eso tiene que ver con lo que sucedió dentro del lavabo, de donde no hay ninguna grabación y la víctima manifiesta que fue violada y obligada a tener sexo con el Sr. Alves”, agregó.

La jueza encargada del caso contra Dani Alves detalló que sólo queda por presentarse el examen psicológico de la víctima para poder tener todas las piezas necesarias y así determinar si realmente fue una agresión sexual o si fue algo consensuado.

“Falta ese examen psicológico de la víctima que responda a la pregunta de la magistrada sobre si su situación actual, que está constatada, con cuadros de ansiedad, es consecuencia de los hechos que denuncia”, destacó.

Para finalizar tocaron el tema sobre la posibilidad de fugarse a Brasil, hecho que le permitiría al exfutbolista del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM evitar el castigo por parte de las autoridades españolas.

“Simplemente marchándose a Brasil se pondría fuera del alcance de la Justicia Española, al no existir extradición de sus nacionales por parte de Brasil, es una persona con gran capacidad económica y sin ningún arraigo en nuestro país al haber solicitado el divorcio”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Gerard Piqué recibe una alerta: Vidente revela detalles sobre su futuro junto a Clara Chía

–Cruz Azul revela su primer despido de la temporada y fija su mirada en un nuevo futuro dentro de la Liga MX

–Monterrey iguala sin goles ante Santos Laguna en el arranque de la fase final del Torneo Clausura 2023 en la Liga MX