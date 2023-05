El día que Diego Maradona le dio consejos a Harry Kane para mejorar su definición (Video)

Uno de los mejores ‘9’ de los últimos años sin duda es el inglés Harry Kane, quien en sus seis temporadas con el Tottenham ha marcado 131 goles en Premier League, siendo goleador del torneo en tres oportunidades.

Una de las formas de ser el mejor en algo es aprender de los mejores y Kane contó recientemente en una entrevista para ESPN sobre el día que el campeón del mundo Diego Armando Maradona estuvo en el vestuario de Wembley para darle consejos al ariete inglés y mejorar su definición ante el arquero.

“Fue un día genial. Estábamos jugando en Wembley en ese momento. Me estaba cambiando en el vestuario y Mauricio Pochettino me llamó para ir al vestuario del técnico. Yo no sabía que Maradona estaba ahí. Cuando lo vi nos saludamos y nos dimos un abrazo“, comentó Kane sobre el día que conoció al argentino gracias a su entrenador.

En ese primer encuentro quedó registrado como Maradona le hablaba a Kane con un gran respeto y admiración, tanto como para revelarle una muy buena táctica que el mismo argentino aplicó en sus días como jugador y que lo llevó a ser de los mejores futbolistas de la historia.

“En el video se ve que me dice que use los ojos para engañar al arquero a la hora de definir. Maradona es uno de los jugadores más impresionantes que ha tenido el fútbol. Fue especial pasar un momento con él y que me haya dado un consejo. Es algo que trate de tomar y usarlo en mi juego. Es una gran persona y siempre recordaré ese momento que pase con él”, explicó el jugador del Tottenham.

Esa misma temporada luego de los consejos de Maradona, Kane anotó 30 goles en la Premier League siendo superado solo por Mohamed Salah con 32. La siguiente campaña batió las redes en 17 oportunidades en 28 partidos.

En la presente campaña Kane tiene en su cuenta personal 26 tantos en 35 partidos, superado solo por la increíble temporada de Erling Haaland que batió todos los récords y suma 35 goles en igual número de partidos en el campeonato inglés.

Sigue leyendo:

· Revelan el particular método que utilizó Erling Haaland para decidir fichar por el Manchester City y no por el Real Madrid

· Sergio Busquets pone punto y final a una era dorada en el FC Barcelona

· Hinchas del PSG inician huelga y aumentan las diferencias con la directiva del club