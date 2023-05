Julio César Chávez Jr. revela que lo quieren enviar a una clínica de rehabilitación para quitarle su dinero

El boxeador mexicano, Julio César Chávez Jr., reveló que está siendo víctima de un grupo de personas que intentan reingresarlo en un centro de rehabilitación para personas adictas a las drogas y así poder hacerse con las propiedades que posee y especialmente con los millones que cosechó gracias a su carrera.

Estas declaraciones las realizó durante unas transmisiones en su cuenta de la red social Instagram, donde presentó todos los detalles de este presunto plan con el que intentan quitarle todos sus bienes para poder salir beneficiados.

“Lo que pasa es que me encontré un papel donde me quieren volver a meter al anexo, porque ya se acoplaron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene. A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando. Como ya tengo millones, ellos con eso están conformes de repartírselo”, expresó Chávez Jr.

Asimismo, el reconocido peleador aseguró que unos “licenciados” se pusieron en contacto con su persona para decirles que una persona de su circulo cercano estaba haciendo todo el proceso pertinente para que regrese a una clínica de rehabilitación, tal y como en la que ya estuvo internado.

“Me dijeron a mí unos licenciados que me quieren encerrar para sacarme el dinero, porque acabo de salir hace dos semanas, ¿Qué tan mal puedo estar en dos semanas? Estoy super bien. Ya me empezaron a presionar, a decir cosas, porque saben que bajo esa presión empiezo a cagarla”, agregó.

Para finalizar, el pugilista que no protagoniza un combate desde diciembre de 2021, no reveló cuáles serían esas personas que estarían trabajando para llevarlo a uno de estos centros. Sin embargo, relató su papá sería uno de los que estaría de acuerdo con enviarlo nuevamente a estos anexos para que continúe con sus tratamientos.

“Yo no creo que mi papá sea el de la situación. Yo creo que a mi papá le calientan la cabeza sobre mí. Yo le comenté: ‘Yo soy una persona humilde, que me porto bien, pero no entiendo porqué te echan tanta tierra sobre mí’. No hablo tanto de mi papá, pero también tiene la culpa, porque se deja manipular”, concluyó.

