El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 12 Mayo de 2023

Horóscopo de hoy 12 de Mayo de 2023

03/21 – 04/19

Estarás en contacto con gente de todo tipo que tiene diversos enfoques acerca de la vida. Entre tus amigos y tú ahora hay algunos cortocircuitos en la comunicación, así que no intentes hacer negocios con ellos. No cuestiones los valores de los demás, aunque no los entiendas.

04/20 – 05/20

Este no es momento de hacer planteos a tus jefes, de empeñar tu palabra, o de manifestar públicamente tus opiniones. Cuando estés en el trabajo concéntrate en cumplir tu cometido y no te disperses. Recuerda esa frase que dice “el pez por la boca muere”

05/21 – 06/20

No permitas que las dudas y las contradicciones te lleven a un estado de estancamiento. El universo se encargará de enviarte señales luminosas para que puedas salir del laberinto. Guíate por esas creencias positivas que te llenan de certezas y te ayudan a evolucionar.

6/21 – 7/20

La gente que está a tu alrededor hablará, opinará y posiblemente critique, pero a la hora de la verdad te convendrá bajarle el volumen a las voces externas. En los momentos de crisis y turbulencia tu capacidad de inventiva te permitirá salir ileso y airoso.

07/21 – 08/21

Estás con la cabeza puesta en el trabajo y las obligaciones, y sin darte cuenta eso te lleva a descuidar tus vínculos. Las personas que te quieren, necesitan que las escuches y les demuestres interés. Sociabilizar te ayudará a olvidarte de las preocupaciones.

08/22 – 09/22

Si estabas pensando en viajar mejor pospón tus planes un tiempo porque ahora tienes prioridades más elementales. En el trabajo te sugiero que fomentes la solidaridad y que no pretendas tener la razón en todo porque eso podría estropear el buen clima.

09/23 – 10/22

Si quieres que tu vida romántica avance disfruta el presente y no estropees el momento escarbando sobre temas conflictivos o haciendo preguntas capciosas. Tampoco seas muy punzante con tus hijos, si es que los tienes. Haz que los seres que amas se sientan libres y actúen de manera espontánea.

10/23 – 11/22

Si tienes que arreglar un asunto de convivencia resuélvelo en el ámbito de la privacidad. Cada familia es un mundo y la gente de afuera suele malinterpretar las costumbres ajenas. Asegúrate de que haya un clima amigable y solidario en tu casa.

11/23 – 12/20

Si notas que estás demasiado pendiente del trabajo date un merecido respiro. Te sugiero que llames a un amigo que sea completamente ajeno a tu ámbito cotidiano o que visites un sitio vecino que esté fuera de tu radio habitual de influencia ¡cambia de contexto!

12/21 – 01/19

Cuando administres tu dinero asegúrate de hacer una buena proyección al futuro y evita los gastos imprudentes que luego te resulten imposibles de cubrir. Te sugiero especialmente que evites las apuestas y los juegos de azar ya que tendrás escasas chances de ganar.

01/20 – 02/18

Si tienes que tomar una decisión de índole personal rígete por tus propias ideas y no permitas que las opiniones de tus allegados te moldeen. Para avanzar tendrás que dejar de mirar hacia el pasado. Improvisa un plan que te salve de tropezar dos veces con la misma piedra.

02/19 – 03/20

Ahora entraste en el fin de una fase lunar y estás mucho más permeable a las vibraciones que flotan en la atmósfera. Te sugiero que te relaciones únicamente con seres con los que tengas afinidad espiritual y que evites las conversaciones toscas.