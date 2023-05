Shakira lanza más indirectas a Gerard Piqué en “Acróstico”, su nueva canción

Con dos minutos y 51 segundos Shakira ha puesto su corazón en las manos de Sasha y Milan con “Acróstico”, su nueva canción. El tema es una balada de amor maternal en el que la colombiana permite que el mundo sepa que por amor a sus hijos se ha mantenido firme. Con esta canción, los fans de la compositora de temas como “Inevitable” y “Ojos Así” vuelven a tener una muestra clara de la clase de escritora musical que es Shakira Mebarak.

Muchos dicen que hay un mensaje para Gerard Piqué en “Acróstico”, uno más sutil que el de su “Music Session #53” con Bizzarap. ¿Qué le dice Shakira a Piqué o qué es lo que le da entender en su nuevo tema? Dolor.

La mamá de Sasha y Milan en su nueva canción admite haber sufrido. Admite haber perdido su sueño -de una familia feliz-. Dice claramente no saber perdonar y reconoce que el perdón viene de la sabiduría. Usa su experiencia con Piqué para decirles a sus hijos que hay que amar y arriesgarse, pese al dolor. Les está diciendo en su canción, que los problemas se enfrentan y que la cobardía no es una opción.

Sí, en “Acróstico” Shakira es menos visceral en su necesidad de exponer el brutal engaño al que fue expuesta. Pero es mucho más certera al hacerle ver a Piqué tres cosas: la primera, lo mucho que la hirió. La segunda, que lo más importante para ella son sus hijos, que son su mayor orgullo y debilidad. Y la tercera, que por Sasha y Milan lo da todo.

Barcelona dejó de ser el hogar de Shakira, Milan y Sasha. Actualmente residen en Miami y muchas cosas han pasado ahora que Piqué no forma parte de su familia. La cantante se ha reencontrado con viejos amigos de la industria. Recibió un homenaje por su trayectoria y logros a lo largo de su carrera. Se le ha visto junto a otros famosos de la talla de Tom Cruise y ha salido en dos ocasiones con el piloto británico, Lewis Hamilton.

¡Shakira sonríe de nuevo!

Letra completa de “Acróstico”

Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba.

Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos, aveces corremos pero no llegamos.

Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar.



Aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti.

Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo. Una sonrisa tuya es mi debilidad.

Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy; viniste a completar lo que soy.



Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla…

Aprender a perdonar es de sabios. Solo te sale amor de esos labios.

Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan; los problemas se afrontan y se encaran.

Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Sí, he de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón.



Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo.

Una sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor. Hace que me sienta mejor.

Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy…

Sigue Leyendo más de Shakira aquí:

· Shakira cambia a Piqué y disfruta de un paseo en yate con el piloto Lewis Hamilton

· Gerard Piqué recibe una alerta: Vidente revela detalles sobre su futuro junto a Clara Chía

· ¿De qué trataría ‘Acróstico’, la canción que Shakira estrenará tras su mudanza de Barcelona?