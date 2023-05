Valdé ayuda a las empresas latinas de belleza

La marca de belleza de lujo Valdé regresa esta primavera con su segunda subvención anual Latinx Entrepreneur Grant y está lista para organizar otra competencia de lanzamiento con la misión de mejorar la representación de latinos en la industria de la belleza y brindar oportunidades y recursos a las marcas de belleza emergentes.

La competencia permitirá a los empresarios de belleza presentar su marca en función de la misión de su empresa, las ofertas de productos, el nivel de impacto en la comunidad y su plan comercial general. La fundadora y directora ejecutiva de Valdé, Margarita Arriagada, seleccionará a tres semifinalistas que tendrán la oportunidad de presentar su marca ante un experimentado panel de jueces, que este año incluye a Sharon Chuter, fundadora de UOMA Beauty; Nancy Twine, fundadora y directora ejecutiva de Briogeo Hair Care, Divya Gugnani, fundadora de Wander Beauty y Small Business Investor; Patricia Reynoso, Directora Ejecutiva de Compromiso de Relevancia Cultural, América del Norte para The Estée Lauder Companies y Brittany Chávez, Fundadora de Shop Latinx.

Valdé se especializa en productos de belleza con acabado de lujo./Cortesía

El ganador recibirá una subvención en efectivo de $10,000 de Valdé y servicios de consultoría por valor de $200,000, que van desde relaciones públicas, asesoría legal, marca y marketing. Los patrocinadores que ofrecen estos servicios incluyen la agencia de relaciones públicas propiedad y operada por latinas, The Bonita Project, School House Studios, Antidote, Pamela Rosario Law, Landing International y un boleto para el #WeAllGrow Fest en octubre.

El beneficiario de la subvención se emparejará con mentores destacados, incluidos Margarita Arriagada, Evelyn Wang, ex directora de marketing de Milani Cosmetics y ganadora del premio WWD Brand Builder, fundadora de Ranavat Beauty, Michelle Ranavat, Rose Hernández Business Consultant y ex directora ejecutiva de Algenist, y Alicia Romero , Vicepresidente, Comunicaciones Integradas de Marca y Relevancia Cultural en The Estée Lauder Companies. Por último, el ganador también tendrá una oportunidad única para presentar sus productos a los minoristas clave Sephora, ULTA, Credo Beauty y Thirteen Lune.

La empresa ganadora del año pasado, Nopalera, hizo olas en la industria al recaudar $2.7 millones en fondos iniciales y aparecer en el popular programa de televisión nacional, Shark Tank.

“Como veterana de la industria de la belleza y orgullosa latina, tengo la responsabilidad de aprovechar mi experiencia para influir y crear conciencia sobre la representación que necesita mi comunidad. Este esfuerzo es una semilla esencial para una futura cosecha exitosa de talento Latinx en belleza”, dice Margarita Arriagada, quie, ha asesorado y ayudado a establecer marcas populares como Anastasia Beverly Hills y Too Faced.

REGLAS OFICIALES Y ELEGIBILIDAD

La solicitud de subvención se cerrará el viernes 19 de mayo. Todos los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Debe ser una empresa de propiedad mayoritaria de latinos y tener su sede en los EE. UU.

El negocio debe estar incorporado y no tener más de tres empleados de tiempo completo

El negocio debe estar en el área de Belleza/Bienestar, específicamente un CPG u otros productos no perecederos.

Sus productos deben ser “limpios” y/o “sostenibles” o trabajar para lograrlo

Ya debe haber lanzado con DTC o distribución limitada

Debe estar disponible para asistir al Pitch Day (22 de junio)

Tener al menos 18 años de edad a la fecha de su solicitud

Límite de una aplicación por pequeña empresa.

Para obtener más información, visite http://ValdeBeauty.com.