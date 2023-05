Dijeron que Ben Affleck y Jennifer López estaban peleando en la alfombra roja de “Mother”, pero no… JLo sólo le preguntó por su escote

Esta semana se llevó acabo la alfombra roja de la cinta “Mother” de Jennifer López, la cual ya está disponible mediante la plataforma de streaming Netflix. Mientras posaban para los paparazzi en esta premier muchos argumentaron que se les veía secos, distantes y tensos. Sin embargo los rumores han llegado a su final, porque se ha averiguado, al fin, de qué estaban hablando este par de recién casados.

Showbiz desveló que un lector de labios indicó que JLo y Ben estaban hablando de cómo y dónde debían posar porque no debían haber recibido instrucciones claras por parte de la organización. Además, los dos estaban pendientes de que a Jennifer no le jugara una mala pasada su pronunciado escote, ya que la cantante y actriz llegó vistiendo un traje sastre “oversize” con un top estilo sostén, todo en color blanco.

“¿Estoy enseñando demasiado?”, le preguntó ella en un momento dando. “Está bien”, la tranquilizó él. Al final lo que se dijeron fuera del alcance de los micrófonos eran comentarios tan banales como “acércate más a mí” o “ya se ha acabado nuestro turno”.

Dicho medio destacó que en el pasado ya han acusado al actor de estar aburrido en compañía de su esposa, como ejemplo ponen la ceremonia de los Grammy en donde ella estaba gozando y bailando, mientras que a él la cámara lo captó circunspecto y poco involucrado.

Según Showbiz, Ben tuvo que salir a la palestra para explicar que tiene una expresión facial “triste por naturaleza” y que se lo estaba pasando muy bien pese a que no se animara a bailar. Eso se debe simplemente a que Jennifer es una bailarina excelente y él sabe que no está a su altura, así que prefiere dejar los bailes para la intimidad, cuando no hay cámaras que puedan grabarle haciendo el ridículo.

Vale agregar que durante la presentación de la cinta vimos cómo Jennifer López también promocionó su nueva aventura comercial, un licor con efervescencia. La nueva marca de la cantante y empresaria lleva por nombre “Delola”, bebida que responde a la descripción de ser “Cócteles artesanales de clase mundial”.

