Óscar de la Hoya advierte a Canelo Álvarez sobre su revancha con Dmitry Bivol: “En 175 libras no podrá ganarle jamás y en 168 es más peligroso”

Ya pasó un año desde la derrota de Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol, el mexicano sigue insistiendo en una revancha para recuperar el título perdido. Sin embargo el ruso ha dejado en claro que no tiene intención de volver a pelear con el mexicano en la categoría de 175 libras, aunque dejó la puerta abierta para si hacerlo en las 168 libras.

El legendario boxeador y ex promotor de Canelo, Óscar de la Hoya, comentó al respecto sobre la revancha entre ambos pugilistas y advirtió a Álvarez sobre volver a subir al ring ante Bivol en una rueda de prensa.

“Pueden llamarme loco, pero Canelo nunca le va a ganar a Bivol en 175, eso es seguro”, arrancó analizando Óscar. “En 168 libras puede ser incluso más peligroso para Canelo, porque Bivol va a ser más ligero de pies, y será más rápido”.

Tras este análisis de la Hoya advirtió que la siguiente pelea de Canelo debe estar muy bien pensada. “El Canelo está en una situación difícil, porque la siguiente pelea que tome tiene que ser muy, muy estratégica”. Además aprovechó para soltar alguna indirecta al actual promotor de Álvarez, Eddie Hearn quien sustituyó en 2020 a de la Hoya.

“Dejemos que su brillante promotor haga lo que está haciendo. Yo tengo mi plan en la cabeza, pero eso me lo guardo para mí, y ustedes tendrán que descubrirlo”, cerró el exboxeador.

Cerca del final de su carrera

De la Hoya había criticado a Canelo hace algunos días por su rendimiento en la pelea ante John Ryder, y en esta oportunidad dejó saber que el motivo por el que no lo noqueó en el ring es porque el mexicano está cerca del final de su carrera.

“Derribó a Ryder, pero cuando tienes a un peleador lastimado, vas y lo terminas. Eso es lo que se supone que debes hacer. Y creo que es lo que querían ver los 50,000 fans que asistieron a la pelea en Guadalajara. No es ningún secreto que el Canelo está en el final de su carrera. Si alguien me dice lo contrario, entonces me estoy quedando ciego”, cerró de la Hoya.

